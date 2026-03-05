Este jueves, 5 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8222 (Loco). Adiós al sillón: la nueva tendencia que viene de afuera y lo reemplaza para siempre Cambia la Ley de Sucesiones en Argentina: ahora los bienes de la herencia no podrán utilizarse por 10 años Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio. Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede indicar que es el momento de aventurarse en lo desconocido, abrazar el cambio y confiar en el proceso de la vida, incluso si esto implica riesgos. El Juego Responsable impulsa hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de empezar a apostar. Además, se aconseja no utilizar capital destinado a necesidades básicas ni recurrir a créditos. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.