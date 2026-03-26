Este jueves, 26 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 4467 (Mordida). Escapada a solo 40 minutos de Buenos Aires: la playa oculta de agua transparente ideal para pasar el fin de semana largo Se despide la VTV: el requisito que pocos conocen y por el que te rechazan la verificación técnica vehicular Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador. Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y cuidar de uno mismo ante posibles amenazas. Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos horas: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado. Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.