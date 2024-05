Máximo Thomsen habló de su nueva novia en prisión: "Nunca me imaginé que podía pasar"

Máximo Thomsen, el principal acusado por el crimen de Fernando Báez Sosa, contó cómo vive los días en prisión y reveló que inició una nueva relación amorosa desde la cárcel. " Nunca imaginé que podía pasar ", manifestó el condenado a prisión perpetua.

El joven de 23 años brindó una entrevista a Telenoche, donde amplió sus acusaciones sobre los demás rugbiers involucrados en el asesinato y detalló cómo fueron las escenas posteriores a la feroz golpiza que se desató a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

La nueva novia de Máximo Thomsen





En la segunda parte de la charla que mantuvo con el periodista Pablo Ventura, Thomsen habló sobre el nuevo noviazgo que inició después de conocerse la condena por homicidio doblemente agravado.

" La conocí estando acá, es mi novia. Yo me acerqué por mensaje y empecé algo que nunca imaginé que podía pasar. Se interesó por mí y tuve dos años de relación con ella. Me venía a ver acá ", relató.

En este sentido, remarcó que fue "un pilar muy importante" en su vida. " Deseo mucho salir para buscarla. La extraño mucho y deseo que se termine la pesadilla para ir a abrazarla ", manifestó, al tiempo que lamentó que ahora haya tomado distancia por la situación.

Máximo Thomsen sobre la responsabilidad de los rugbiers



En las últimas semanas, el joven de Zarate abandonó la defensa unificada de Hugo Tomei y contrató como abogado a Francisco Oneto, excandidato a vicegobernador de La Libertad Avanza (LLA).

" Supongo que alguien habló y les explicó que esto era simple y que en 15 días se soluciona. Lo mismo que nos dijo a nosotros les dijo a ellos 'ya hablé con la fiscal y en 15 días esto es un homicidio en ocasión de riña y se van a su casa' fue lo que nos dijo ", expresó sobre su vínculo con Tomei.

Máximo Thomsen.

Sin embargo, desde que decidió cambiar de letrado, comenzó a revelar los hechos que ocurrieron durante y después del homicidio. " Lo que pasó fue que me apuntaran a mí y me sigan cargando con cosas que no hice. Y yo si tengo que pagar algo es por lo que hice, no por lo que no hice ", detalló.

En este marco, señaló a Matías Benicelli, a Ciro Pertossi y a Enzo Comelli como protagonistas de la golpiza e intentó desacreditar las pruebas del juicio que lo señalaban como el principal autor, como es el caso de la huella de su zapatilla en la cabeza de Fernando.

" Fui a la casa a cambiarme. Tenía hambre, después de salir siempre me daba hambre. Me cambié porque quería estar cómodo, tenía rota la camisa. Me di cuenta después que tenía sangre en la zapatilla. En ese momento, [no tenía] ni idea ", detalló sobre los momentos posteriores al homicidio.