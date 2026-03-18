Durante años, hubo un mineral que la industria de la energía solar necesitaba y no podía terminar de usar. Se trata de la perovskita, un material que en laboratorio ya compite de igual a igual con el silicio tradicional, alcanzando eficiencias superiores al 26% en la conversión de luz solar en electricidad. El problema siempre fue el mismo: se degrada demasiado rápido en condiciones reales. Ahora, un equipo de investigadores surcoreanos publicó un estudio en la revista Advanced Energy Materials que podría haber dado con la solución —y la encontró en el lugar menos esperado. Los investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST) y la Universidad de Hanyang hallaron en los pulpos y calamares una posible solución a esta limitación. La clave no está en el animal en sí mismo, sino en una molécula que estos cefalópodos llevan millones de años usando para sobrevivir en entornos con alta presencia de oxígeno: la taurina. En la naturaleza, la taurina protege las células del daño oxidativo, justo el mismo tipo de amenaza que estaba degradando a las perovskitas. El mecanismo que describen los investigadores explica por qué el problema era tan difícil de resolver. Cuando la luz solar incide sobre la capa de perovskita, se generan electrones energéticos que pueden reaccionar con moléculas de oxígeno presentes dentro del propio dispositivo y dar lugar a compuestos extremadamente reactivos que destruyen la estructura cristalina del material. Lo que hacía particularmente complejo el desafío es que ese oxígeno no siempre viene del exterior: ni siquiera el mejor encapsulado externo puede frenar este proceso, porque el oxígeno ya está presente dentro del dispositivo desde el primer momento. La solución que desarrollaron los científicos consiste en incorporar una capa ultrafina basada en taurina dentro de la estructura de las celdas solares de perovskita, que funciona como una barrera que reduce la oxidación interna del material. a taurina actúa en dos frentes simultáneamente: intercepta los radicales superóxido en el momento en que se forman y también neutraliza el yodo molecular que se genera durante la degradación, evitando que acelere aún más el deterioro de la estructura. Los resultados que arroja el estudio son concretos y difíciles de ignorar. Las celdas conservaron el 96,1% de su eficiencia inicial después de 1.500 horas de exposición a temperaturas de 85 grados Celsius, y la vida útil del dispositivo se multiplicó por cinco en comparación con las celdas sin tratamiento. Para un material que históricamente colapsaba en condiciones de operación real, esos números representan un salto cualitativo significativo. El desafío que queda pendiente es pasar del laboratorio a la escala industrial. Los módulos solares de perovskita deberán funcionar durante años en condiciones reales, no solo durante cientos de horas en pruebas. Aun así, los propios investigadores sostienen que esta estrategia basada en capas antioxidantes podría abrir una nueva vía para el desarrollo de células solares de próxima generación.