Qué son las "Regalías Hídricas" y por qué son tan importantes para los mendocinos

Durante el primer trimestre de 2025, en Mendoza, se registró una importante movilización de amplios sectores de la sociedad en torno a la preservación de uno de sus principales recursos naturales: el agua, involucrando a organizaciones de la sociedad civil, empresas, órganos de control provincial y diputados con diversas iniciativas tratadas como proyectos legislativos.

El eje del debate no se puede escindir del contexto económico argentino y los vaivenes de nuestra moneda. De acuerdo a un estudio de Noticias Latam realizado con cifras de Trading Economics, el agua embotellada argentina aumentó 260% en dólares durante el 2024 y pasó a ser el agua más cara de toda la región, incluso con precios promedio más elevados que los hallados en países europeos como España o Francia.

Sin embargo, voces asociadas a ONGs locales como Asamblea Por el Agua marcan una paradoja: el costo de la materia prima (el agua mendocina) no es hoy una variable que incida en el precio final del agua embotellada ya que, a diferencia de otros recursos naturales como el petróleo, su extracción no se ve afectada por gravámenes especiales. A diferencia del uso de agua para riego, que es un recurso que vuelve a la tierra, la extracción de agua para ser embotellada y comercializada la convierte en un recurso no renovable, porque no vuelve a su circuito originario.

Es por esto que el ex diputado provincial Emiliano Campos, de la UCR y oriundo de Tunuyán, presentó un proyecto a integrantes de la comisión de Ambiente y Recursos Hídricos de la Provincia de Mendoza con el fin de establecer Regalías Hídricas a las empresas que embotellan agua.

El proyecto de Campos, oriundo de Tunuyán, se diagramó para balancear el aprovechamiento de las empresas embotelladoras de agua, tales como Eco de los Andes, una marca de Nestlé y Cervecería y Maltería Quilmes, cuya planta industrial se halla en Tunuyán, y está obligado a pagar una "tarifa para uso de agua mineral" que se fijó a comienzos de 2024 (y todavía no se actualizó por inflación) valuada en $1,20 por cada litro de agua envasada.

Con la actual fórmula, si tomamos el precio de lista de la web de MasOnline, podemos deducir que Eco de los Andes embotella agua pura de deshielo de cordillera, que es filtrada naturalmente, y paga tan sólo el 0,09% del valor de venta de su producto en concepto de tasa provincial, si consideramos el valor de venta en $ 1299 por litro. Es por esta irrisoria suma que especialistas de la industria y voces disidentes entienden que el embotellado de agua es uno de "los negocios más rentables del mundo".

El proyecto de Emiliano Campos busca fijar los montos de las regalías hídricas para que sean equivalentes al 3% del valor promedio del litro de agua mineral en venta al público, por cada litro que sea medido en boca de extracción. Justamente, es poco se habla de este otro factor asociado a la transparencia: las empresas guardan bajo secreto la información de cuántos litros de agua extraen.

Sin embargo, pese a este y otros intentos por parte de la diputada provincial Marisa Garnica (Frente de Todos), que proponía el cobro provincial de cánones para el derecho de explotación del agua, las iniciativas parecen bloqueadas, lo cual moviliza a agrupaciones en defensa de los recursos naturales a organizar marchas y movilizaciones en distintos puntos de la Provincia.