Qué carrera estudiar en 2022: los trabajos que serán más demandados y mejores pagos en 5 años

Los tiempos cambian y los perfiles laborales más demandados por las empresas pueden sorprendernos. A medida que el mercado laboral se vuelve más exigente, la especialización resulta clave.

En 2022, la demanda laboral apunta a profesionales con alto potencial digital o grado de especialización, así como competencias transversales como la empatía, la resiliencia y la comunicación.

En su nuevo libro "Future Skills: The 20 Skills and Competencies Everyone Needs to Succeed in a Digital World", el asesor Bernard Marr profundiza sobre cómo prepararnos para el futuro digital del trabajo, qué habilidades tendrán la mayor demanda, por qué tendrán un precio superior y cómo desarrollarlas.

CÓMO VOLVERSE UN EMPLEADO INDISPENSABLE

Pensamiento crítico

Con las fake news, las redes sociales y la sobrecarga de información, el pensamiento crítico es una de las habilidades blandas más importantes que se deben cultivar para tener éxito. En vez de confiar en rumores, opiniones personales o prejuicios, esta habilidad nos permitirá analizar problemas y situaciones con evidencia.

Inteligencia emocional

La inteligencia emocional es la capacidad de expresar y controlar nuestras emociones. Una persona emocionalmente inteligente es consciente de cómo sus emociones influyen en sus propios comportamientos e impactan a los demás a su alrededor y puede manejar esas emociones en consecuencia.

Creatividad

La creatividad es una de las habilidades más solicitadas en el lugar de trabajo del futuro, especialmente a medida que las máquinas toman las tareas rutinarias. Generar nuevas ideas, resolver problemas, imaginar más allá del statu quo e implementar ideas para solucionar problemas y mejorar las cosas, será fundamental en el lugar de trabajo del futuro.

Los profesionales más demandados por las empresas

Según el "XVII Informe Los + buscados de Spring Professional 2022", elaborado por la consultora del Grupo Adecco, estas son las carreras que te asegurarán un lugar imprescindible para las empresas, como los perfiles sociosanitarios, tecnológicos y especializados en alguna ingeniería.

1. Ingeniero de campo

Este profesional garantiza la reparación y el mantenimiento de las instalaciones y equipos de los centros de producción. Para ocupar este puesto se requiere de un título de Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales o un Ciclo Formativo de Grado Superior de Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones. También es necesaria una formación complementaria en robótica y mecatrónica y 3 años de experiencia

Los salarios de esta posición parten de los u$s 30.000 brutos anuales en adelante, con una parte variable en función de los objetivos alcanzados.

2. Enfermería

Con una demanda de enfermeros y enfermeras aumentando exponencialmente durante los últimos años, estos perfiles cobraron mayor importancia tanto en empresas públicas, privadas o concertadas. Los más demandados son los profesionales especializados en enfermería del trabajo, enfermería de mutua laboral, cuidados intensivos (UCI), quirófano, geriatría y hospitalización.

No solo se requiere estar recibido de esta carrera sino contar con una especialidad en función del campo de trabajo requerido y competencias transversales como la empatía, la comunicación, el trabajo en equipo, la organización y la planificación.

Los salarios para este tipo de perfil van desde los u$s 26.000 a los u$s 50.000 brutos anuales, en función de la especialidad.

3. Arquitecto o arquitecta cloud

El Arquitecto Cloud es el perfil más buscado del 2022 tanto en el sector tecnológico como en cualquier tipo de industria. Este profesional se encarga de diseñar, coordinar y administrar la infraestructura cloud computing de las organizaciones.

No es necesario contar con un título en Ingeniería Informática, ya que se puede haber cursado un Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

Sin embargo, se recomiendan más de 5 años de experiencia, así como estar actualizado en las nuevas tecnologías que van apareciendo y contar con conocimientos de inglés y habilidades para leer de manera fluida manuales técnicos. Su salario puede oscilar entre los u$s 45.000 y los u$s 70.000 brutos anuales.

4. Growth Marketing director

Se cree que será el profesional más solicitado por las empresas del sector del marketing, ya que se encarga de impulsar un producto o servicio a un público objetivo y a través de diferentes canales digitales..

Es necesario contar con experiencia de 5 a 8 años gestionando proyectos de marketing, así como ser licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Marketing o similares. Es imprescindible contar con un Máster en Marketing Digital.

El salario de estas carreras se encuentra entre los u$s 45.000 y los u$s 60.000 brutos anuales.

5. Técnicos de garantía de calidad

Este año se necesitarán más técnicos de garantía de calidad, profesionales encargados de revisar, verificar, solucionar incidencias y elaborar protocolos de los procesos necesarios para la fabricación de un producto. Además, redactan información técnica del nuevo producto y se aseguran de cumplir las normativas propias de la industria.

Es indispensable tener un título en una carrera de ciencias de la salud, como farmacia, biología, química, biotecnología o similares. También se requiere un nivel alto de inglés, conocimientos sobre la normativa GMP (Good Manufacturing Practices o buenas prácticas de manufactura) y experiencia de al menos 4 años en un trabajo similar.

Este perfil puede ganar entre u$s 35.000 y u$s 45.000 brutos anuales en función de la experiencia. Las empresas que más lo solicitan son las farmacéuticas.