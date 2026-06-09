Un reconocido producto utilizado en tratamientos vinculados a los músculos y procedimientos médicos quedó bajo la lupa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La advertencia apunta a unidades detectadas en el mercado que podrían representar un riesgo importante para quienes las utilicen.

A partir del llamado de alerta que emitió la entidad, pidió extremar los cuidados ante la aparición de una versión falsificada de un producto inyectable ampliamente conocido. Además, recomendó no usarlo bajo ninguna circunstancia si se encuentra en poder de consumidores o profesionales.

ANMAT detectó unidades falsificadas de Dysport 500 en el mercado

Según informó ANMAT, tomó conocimiento de la situación a partir de una comunicación realizada por la empresa Galderma Argentina SA.

La firma es titular en el país del producto Dysport® 500, un complejo de toxina tipo A de Clostridium Botulinum Hemaglutinina registrado oficialmente ante el organismo sanitario.

La ANMAT confirmó que la presentación del producto Dysport no coincide con la comercialización autorizada. (Foto: Gobierno argentino)

La alerta se originó tras la detección de unidades identificadas como “Dysport® 500, IPSEN, lote P22179, 12/2028” , cuya presentación no coincide con la comercialización autorizada .

Cuáles son las características del producto prohibido por ANMAT

De acuerdo con la información suministrada por la empresa, las unidades detectadas presentan el rótulo completamente en idioma inglés.

Además, tanto la etiqueta como el estuche secundario o caja exhiben características que no corresponden a los productos legítimos distribuidos en Argentina.

ANMAT indicó que el lote P22179 no pertenece a ningún lote original destinado al mercado argentino ni tampoco a otros mercados internacionales.

Por qué ANMAT exige extrema precaución a los consumidores

El organismo explicó que se trata de un producto inyectable cuyo origen, composición, calidad y condiciones de seguridad son desconocidos.

Por esa razón, advirtió que su utilización podría implicar un alto riesgo para la salud de los pacientes, especialmente al no existir garantías sobre su contenido.

Ante esta situación, ANMAT recomendó a quienes posean unidades identificadas como “Dysport® 500, IPSEN, lote P22179, 12/2028” que no las utilicen bajo ninguna circunstancia.

Entre las principales recomendaciones figuran:

No aplicar ni utilizar el producto.

Verificar el lote y el etiquetado.

Comunicarse con ANMAT ante cualquier sospecha.

Reportar la tenencia del producto a las autoridades sanitarias.

Para consultas o denuncias, el organismo habilitó el correo pesquisa@anmat.gob.ar y los canales oficiales de ANMAT Responde.

La medida busca evitar riesgos para pacientes y profesionales de la salud, además de impedir la circulación de productos falsificados dentro del mercado sanitario argentino.