¿De qué color debe ser el blíster de medicamentos para guardar los remedios en un pastillero? (Imagen ilustrativa creada con IA)

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Guardar los remedios en un pastillero es una costumbre cada vez más frecuente, sobre todo entre quienes toman varios medicamentos por día. Sin embargo, no todos pueden conservarse fuera de su envase original y un detalle del blíster puede marcar la diferencia.

Aunque muchas personas trasladan todos los comprimidos al pastillero para organizar mejor el tratamiento, especialistas advierten que algunos medicamentos necesitan permanecer protegidos de la luz, la humedad y la temperatura.

Por esta razón, antes de retirarlos del blíster, conviene revisar una característica clave: el color del blíster.

De qué color debe ser el blíster en el que vienen los remedios para poder guardarlos en un pastillero

Según explicó Verónica Olmos, farmacéutica de Farmacias Chester, lo primero que hay que observar es el color del blíster que contiene el medicamento.

No todos los medicamentos pueden conservarse fuera de su envase original y el color del blíster puede marcar la diferencia. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Blíster blanco o transparente

Si el blíster permite ver el comprimido o la gragea, el remedio puede colocarse en un pastillero sin inconvenientes de conservación, de acuerdo con esta recomendación.

Blíster de color

En caso de que el blíster sea de color, como amarillo u otros tonos opacos, suele indicar que el medicamento es sensible a la luz y que debe mantenerse dentro de su envase original.

Qué sucede con los blísteres de aluminio

La especialista también pidió prestar especial atención a los blísteres completamente sellados de aluminio.

Estos envases no solo protegen al medicamento de la luz, sino también de la humedad y los cambios de temperatura, factores que pueden afectar su estabilidad.

Los medicamentos que vienen en este tipo de blísteres no deberían retirarse para colocarlos en un pastillero, ya que perderían parte de la protección que ofrece el envase, diseñado por el fabricante.

Qué otros medicamentos nunca deberían fraccionarse

Además del tipo de blíster, también es importante revisar la información que figura en el envase.

Si el medicamento incluye siglas como XR, LP o AP, significa que posee un sistema de liberación modificada o prolongada. Por este motivo, es fundamental prestar atención a las siguientes siglas:

XR.

LP.

AP.