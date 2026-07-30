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Guardar los remedios en un pastillero es una costumbre cada vez más frecuente, sobre todo entre quienes toman varios medicamentos por día. Sin embargo, no todos pueden conservarse fuera de su envase original y un detalle del blíster puede marcar la diferencia.
Aunque muchas personas trasladan todos los comprimidos al pastillero para organizar mejor el tratamiento, especialistas advierten que algunos medicamentos necesitan permanecer protegidos de la luz, la humedad y la temperatura.
Por esta razón, antes de retirarlos del blíster, conviene revisar una característica clave: el color del blíster.
De qué color debe ser el blíster en el que vienen los remedios para poder guardarlos en un pastillero
Según explicó Verónica Olmos, farmacéutica de Farmacias Chester, lo primero que hay que observar es el color del blíster que contiene el medicamento.
Blíster blanco o transparente
Si el blíster permite ver el comprimido o la gragea, el remedio puede colocarse en un pastillero sin inconvenientes de conservación, de acuerdo con esta recomendación.
Blíster de color
En caso de que el blíster sea de color, como amarillo u otros tonos opacos, suele indicar que el medicamento es sensible a la luz y que debe mantenerse dentro de su envase original.
Qué sucede con los blísteres de aluminio
La especialista también pidió prestar especial atención a los blísteres completamente sellados de aluminio.
Estos envases no solo protegen al medicamento de la luz, sino también de la humedad y los cambios de temperatura, factores que pueden afectar su estabilidad.
Los medicamentos que vienen en este tipo de blísteres no deberían retirarse para colocarlos en un pastillero, ya que perderían parte de la protección que ofrece el envase, diseñado por el fabricante.
Qué otros medicamentos nunca deberían fraccionarse
Además del tipo de blíster, también es importante revisar la información que figura en el envase.
Si el medicamento incluye siglas como XR, LP o AP, significa que posee un sistema de liberación modificada o prolongada. Por este motivo, es fundamental prestar atención a las siguientes siglas:
- XR.
- LP.
- AP.
Importante: la recomendación sobre conservar determinados medicamentos en su blíster original responde a las indicaciones de profesionales farmacéuticos y a la función que cumplen los envases para protegerlos de la luz, la humedad y la temperatura. Sin embargo, no existe una regla universal basada únicamente en el color del blíster. La conservación puede variar según el principio activo y las indicaciones de cada fabricante. Ante cualquier duda, se recomienda consultar el prospecto del medicamento o pedir asesoramiento a un farmacéutico o profesional de la salud.