Oro rojo: la fruta que produce más colágeno, favorece el cuidado de la piel y es un potente antioxidante





El colágeno se posiciona como una de las proteínas más efectivas para el cuidado de la piel y el refuerzo de huesos y articulaciones. Por esta razón, nutricionistas recomiendan incluir en la dieta alimentos que favorezcan su producción.

Con el tiempo, "la piel envejece porque sus células olvidan su función y dejan de producir colágeno y otras proteínas", explicó el Dr. Aguiar, especialista en cirugía plástica y estética. Este proceso provoca que la dermis pierda elasticidad y luminosidad.

¿Cuál es la fruta que promueve la producción de colágeno en el cuerpo?

Aunque muchas personas eligen el colágeno en suplementos, existen varias frutas y verduras que estimulan su producción natural, como los frutos rojos.

Los arándanos, frambuesas, moras, fresas, cerezas y grosellas, entre otros, son ricos en vitamina C, un nutriente clave para la formación de esta proteína y mejorar el aspecto de tu piel.

¿Qué beneficios nutricionales ofrecen los alimentos ricos en antioxidantes?

Estos alimentos poseen un alto valor nutricional, lo que aporta importantes beneficios al organismo. Entre ellos, se destacan:



Poder antioxidante: los frutos rojos son ricos en antioxidantes, como las antocianinas, que combaten el envejecimiento.

Apoyo cardiovascular: el consumo frecuente de estas frutas ayuda a reducir el colesterol y protege la salud del corazón.

Digestión y tránsito intestinal: su contenido de fibra, tanto soluble como insoluble, favorece la digestión y el tránsito intestinal.

Bajo en calorías: son ideales para una dieta enfocada en la pérdida de peso gracias a su bajo contenido calórico.

¿Qué es la proteína fibrosa rica en aminoácidos?

Es una proteína fibrosa y rica en aminoácidos que se encuentra en varias partes del cuerpo, como el cabello, la piel, las uñas, los huesos, los ligamentos, los tendones y los vasos sanguíneos, entre otros.



Entre sus funciones, refuerza los huesos y las articulaciones; previene que la piel y los tendones se estiren; y ayuda en la curación del cuerpo tras una lesión.

¿Cuáles son los alimentos que tienen colágeno?

Además de los frutos rojos, otros alimentos como el pescado, los huevos y los cítricos son excelentes para potenciar la producción de colágeno natural.

Estos alimentos no solo proporcionan nutrientes esenciales, sino que también contienen aminoácidos cruciales para la síntesis de esta proteína en el cuerpo.

Asimismo, la hidratación es fundamental para la salud de la piel y la producción de colágeno. Consumir suficiente agua mantiene la piel hidratada y optimiza la función celular, lo que puede favorecer una mayor producción de colágeno y, por lo tanto, una apariencia más juvenil y saludable.

¿Por qué es fundamental el consumo del colageno?

El colágeno también juega un papel crucial en la salud de los músculos, ya que ayuda a mantener la estructura y la fuerza muscular. Incorporar alimentos ricos en aminoácidos, como el pescado y los huevos, puede potenciar aún más la producción de colágeno en el organismo.



Además de los frutos rojos, otras fuentes naturales de vitamina C incluyen cítricos, kiwi y pimientos, que también contribuyen a la síntesis de colágeno.

Una dieta equilibrada que incluya estos alimentos no solo mejora la producción de colágeno, sino que también promueve una piel más saludable y un sistema inmunológico fortalecido.