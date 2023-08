Nuevos paradigmas: la tecnología como eje transformador y disruptivo para los negocios

Desde plataformas digitales de servicios financieros que conectan a las empresas con los principales bancos del país, hasta plataformas digitales que realizan un recuento automático de plantas a través de inteligencia artificial, la tecnología atraviesa transversalmente a todas las industrias.

Qué potencial tiene la tecnología para cambiar las reglas del juego, cómo se están transformando las industrias, y cuáles son los nuevos horizontes, son algunos de los interrogantes que surgen al interior de las empresas. Para dialogar acerca de esta situación, El Cronista recibió en su redacción a Marcos Bradley, director general de Protección de Cultivos para Latinoamérica Sur de Syngenta y a Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer de Interbanking, con la editora general web, Florencia Pulla.

En este escenario, tanto Syngenta como Interbanking resaltaron cómo dieron el salto tecnológico para responder a las nuevas necesidades del mercado y adaptarse a las demandas de los clientes.

"Cuando se tomó la decisión de llevar a la empresa al siguiente nivel hubo que empezar por lo más importante: la gente. De esta manera, la compañía pasó de 200 personas a más de 300 en muy poco tiempo. Hoy nos encontramos en una empresa completamente transformada, con otro mindset. Nuestro objetivo es llevar esa plataforma de primer nivel que usan las grandes empresas, a empresas medianas y pequeñas", explicó Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer de Interbanking. Este año, la empresa lanzó la App Interbanking que les permite a los usuarios realizar y autorizar operaciones desde cualquier punto del país.

Según el índice Interbanking que analiza el comportamiento de más de 500 mil compañías que tienen cuentas bancarias en Argentina, durante el año pasado se destacó el liderazgo de la industria del agro en cuanto a cantidad de transacciones realizadas.

Como parte de su transformación digital con foco en el cliente, Interbanking desarrolló un sistema de APIs, una herramienta que posibilita la conexión entre sistemas tecnológicos de dos instituciones, para que puedan intercambiar información de manera segura y sin exponer datos sensibles.

"Con InterAPIs el acceso a la información dentro de una empresa es más sencillo. El cliente puede ingresar directamente a su ERP (o Sistema de Gestión por sus siglas en inglés), descargar la información necesaria sobre pagos, cobros, o consultas de saldo, y tenerla ya disponible desde la misma plataforma, evitando ingresos y egresos que suelen quitar tiempo y hacer las operaciones más lentas, generando una nueva experiencia digital", indicó Böttcher.

Para Syngenta, empresa líder en el agro, la digitalización en el sector resulta clave para la agricultura predictiva. Se basa en obtener nuevos datos e información que, una vez procesados, permiten predecir fenómenos, abrir nichos de oportunidad para los productores y mejorar la toma de decisiones en el campo. Esto se traduce en una mayor eficiencia, precisión en las operaciones, la reducción de los costos operativos y el rendimiento de los cultivos.

"Para nosotros la tecnología siempre fue central y la razón de ser: somos una empresa basada en ciencia; la tecnología está en los productos que hacemos. Pero hablar de tecnología no es lo mismo que hablar de digitalización. Para Syngenta la transformación hacia lo digital y la digitalización de nuestra tecnología es un proceso más largo. Por eso la digitalización en el agro está incipiente todavía, porque hay un montón de barreras que hay que vencer, como la falta de conectividad en las zonas rurales", comentó Marcos Bradley, director general de Protección de Cultivos para Latinoamérica Sur de Syngenta.

Además de la falta de conectividad que puede presentarse en diferentes puntos del país, otro de los grandes desafíos que mencionó Bradley es el aumento en la demanda de alimentos debido al crecimiento poblacional, en un contexto donde las prácticas sustentables no pueden dejarse de lado.

"Esa mayor demanda de alimentos se da en un momento donde no podemos destinar más tierra para sembrar porque tenemos que cuidar el recurso el suelo como insumo Necesitaremos tener más rendimiento en menos superficie, con menos recursos y cuidando el impacto en huellas de carbono. Toda esa complejidad se resuelve con información, con conectividad digital y con formas eficientes y seguras de trazabilidad".

Como parte de su proceso de digitalización y para hacer frente a estos desafíos, la compañía lanzó hace dos años en Argentina la plataforma Cropwise, una plataforma de agricultura digital que recolecta información a partir de los propios usuarios, de forma colaborativa.

"Cropwise es una herramienta de gestión agronómica en donde los productores registran información en su día a día. La plataforma gestiona esa información de manera digital, la procesa y la sistematiza para luego crear alertas y predicciones", señaló Bradley. Y agregó: "Con cuanta más información se cuente, se puede ser más preciso en las recomendaciones, en las predicciones, y se puede dar un mejor servicio".

La herramienta incorporó además una funcionalidad, Cropwise Sustainability, que permite a productores y a empresas del sector obtener la trazabilidad de los procesos para entender puntos de mejora y lograr acciones más sustentables, minimizando el impacto en el ambiente. "Lo interesante de la digitalización es que siempre se puede mejorar", agregó el director general de Syngenta.

Al respecto, Böttcher coincidió en la importancia de poner al cliente en el centro de la escena para brindarle soluciones tecnológicas y optimizar procesos: "Hay una cantidad de procesos que en muchas empresas siguen siendo manuales y ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad de llevar nuestra tecnología a hacerle más fácil la vida al cliente. En ese sentido Interbanking ayuda a ahorrar tiempo que se puede usar para tareas de mayor valor agregado".

Consultados por el futuro de las industrias, los participantes reflexionaron sobre los próximos pasos a seguir y lo que se viene en términos de tecnología, Big Data y digitalización.

"Vamos a una digitalización cada vez mayor, a una mayor interacción entre distintas plataformas y a transacciones cada vez más seguras, con menos fricción. Es importante apoyarnos en la tecnología, sobre todo en la tecnología biométrica y blockchain para facilitar las operaciones financieras de las empresas", resaltó Böttcher.

Por su parte, desde Syngenta, Marcos Bradley analizó el futuro de la agricultura donde la agricultura regenerativa toma un rol destacado en la producción de alimentos más seguros y sustentables, en la mejora de la productividad y la protección de los suelos y el ambiente.

"El impacto que el sector tiene en el sistema tiene que ser positivo. Para eso, tenemos que utilizar tecnologías que apunten a la sustentabilidad y a la regeneración de los sistemas. Hoy no hablamos más de agricultura sustentable, porque sostener el estado actual de las cosas no soluciona los problemas. Hay que medir el sistema por lo que deja atrás, no por lo que se le ingresa. Hablamos de agricultura regenerativa, porque lo que hay que hacer es mejorar los sistemas y regenerar las estructuras para transformarlos en un sistema mejor. La tecnología es una aliada clave para lograrlo", concluyó.