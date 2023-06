No la vio: decía que era vidente natural, lo buscaba Interpol, cayó en Argentina y ahora su futuro es negro

Un caso policial internacional tuvo su desenlace de manera casi insólita en Bahía Blanca. Un tarotista brasileño, que era buscado por la Interpol, fue detenido el martes en la ciudad argentina por pasar un semáforo en rojo.

Estaba acusado de engañar y estafar a sus clientes. Tenía pedido de captura con código rojo por las denuncias que recibió en España.

Así detuvieron al tarotista brasileño buscado por Interpol

El hombre, que se hacía pasar por un tal Daniel Ferreira con DNI falso, pero que en verdad se llama Leandro Costa Kwiek, recorría las calles de la ciudad en su camioneta.

Transportaba afiches publicitarios en los que ofrecía servicios con tarot. "Vidente natural, solución a todos tus problemas", indicaban. Eran parte del material que utilizaba para las estafas.

La cartelería que utilizaba el delincuente para estafar. (Foto: gentileza La Brújula 24).

Costa Kwiek, de 44 años, cayó el martes cerca de las 15 en la esquina de avenida Colón y Ángel Brunel, por una falta de tránsito mientras viajaba en su Toyota SW4 negra y con patente brasileña.

Cruzó un semáforo en rojo frente a un móvil policial por lo que personal de la comisaría Sexta lo interceptó y obligó a detenerse. Ese modelo de vehículo era buscado tras la denuncia de un agente inmobiliario que había aportado datos sobre el sospechoso, por una situación qu e le generó dudas sobre su comportamiento semanas atrás.

Federico Montero, referente del Ministerio de Seguridad provincial, brindó los detalles del caso al medio local Brújula24. "Tengo un amigo que tiene inmobiliaria y fue contactado por una plataforma internacional. Cuando llegó esta persona, tomó ciertos recaudos. El inquilino no quería hacerlo por plataforma y le ofrecía pagar cualquier precio", relató.

"Le pareció extraño. Le pidió documento y firmar un pequeño contrato en el que se aclarara cuánto iba a estar en Argentina", detalló. Sin embargo, Costa Kwiek solo argumentó que venía desde el sur sin mayores detalles.

El oficial además indicó que el tarotista le había dado un teléfono que no tenía ni WhatsApp. "Por eso me llamó y le dije que no hiciera nada, que denunciara ante las autoridades", agregó.

Cómo operaba el tarotista brasileño detenido en Bahía Blanca

De acuerdo con los informes recabados por las autoridades bahienses, Kwiek mediante engaños con el tarot y adivinación, estafó a varias personas por un monto millonario en euros.