Con el paso del tiempo, el sarro, las manchas de agua y los restos de óxido se van acumulando en el baño, sobre todo en las canillas y en el inodoro, y cada vez cuesta más quitarlos con una limpieza común.

Sin embargo, existe un truco muy efectivo y fácil de aplicar que permite dejar estas superficies como nuevas, sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos ni a mezclas complicadas.

El método casero para dejar el baño impecable y sin sarro

Uno de los trucos más efectivos para eliminar el sarro es utilizar ácido cítrico en polvo, un producto natural que se consigue fácilmente y tiene un gran poder desincrustante.

Cómo usarlo en el inodoro

Disolver 2 o 3 cucharadas de ácido cítrico en agua caliente.

Volcar la mezcla dentro de la taza del inodoro.

Dejar actuar toda la noche.

A la mañana siguiente, frotar con el cepillo y tirar la cadena.

Entre sus principales ventajas se destacan que es un producto natural, potente, sin olor fuerte y seguro para la mayoría de las superficies.

Se recomienda usarlo en inodoros, griferías, azulejos y mamparas, ya que no es corrosivo y además resulta más ecológico que los limpiadores industriales.

Para las canillas, duchas y mamparas, los expertos sugieren usar limón fresco. Solo hay que cortarlo al medio, frotarlo directamente sobre el sarro, dejar actuar entre 10 y 15 minutos y enjuagar con agua caliente.

El clásico truco con vinagre blanco para el baño

Otra alternativa muy conocida para limpiar el baño es el uso de vinagre blanco. Los ingredientes necesarios son los siguientes:

Vinagre blanco

Agua

¿Cómo se aplica este truco?

Mezclar partes iguales de vinagre y agua y colocar la mezcla en una botella con rociador.

Rociar sobre las zonas del inodoro donde se acumula el sarro.

Dejar actuar unos minutos.

Frotar con un cepillo y tirar la cadena para eliminar los residuos.

Si quedan restos, repetir el proceso.

¿Existen otros métodos efectivos para limpiar el inodoro?

Hay varias opciones que también ayudan a remover el sarro. Algunos de los más destacados son los siguientes:

Limón y sal gruesa: exprimir dos limones, mezclarlos con sal gruesa, verter en el inodoro, dejar actuar 10 minutos y frotar.

Agua caliente y bicarbonato: verter agua caliente, agregar media taza de bicarbonato, dejar reposar 15 minutos y cepillar.

Vinagre y bicarbonato: colocar una taza de vinagre, esperar 10 minutos, añadir bicarbonato y frotar.

¿Cómo prevenir la acumulación de sarro?

Para evitar que el sarro vuelva a aparecer rápidamente, se recomienda: