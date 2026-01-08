Ni jabón ni detergente: el truco fácil para sacar los rayones del celular en pocos minutos. Foto: Shutterstock

Con el paso del tiempo, la pantalla del celular puede sufrir rayones superficiales que arruinan la apariencia del teléfono. Ya sea por usarlo con las manos sucias, limpiarlo con materiales inapropiados o el roce diario, el cristal podría deteriorarse.

Afortunadamente, existen métodos caseros, fáciles y efectivos que pueden devolverle la calidad al vidrio de los teléfonos. Además, no será necesario usar jabón o detergente.

¿Cuál es el producto clave para sacar los rayones del celular en pocos minutos?

Existe un método casero, sencillo, gratuito y sorprendentemente efectivo que está ganando cada vez más popularidad: usar una simple goma de borrar.

Este truco se ha viralizado porque evita los riesgos de métodos más conocidos (y controversiales) como la pasta de dientes, que muchas marcas (incluida Xiaomi) desaconsejan por poder dañar el recubrimiento oleofóbico de la pantalla con el tiempo.

La fricción suave del borrador rellena ligeramente los micro-rayones superficiales con partículas de goma ablandada, haciendo que la luz se refleje de forma más uniforme y los rayones desaparezcan o se vuelvan casi invisibles en cuestión de minutos.

Vale destacar que este método solo funciona en rayones superficiales (los que no se sienten con la uña). Para rayones profundos o grietas reales, la única solución es cambiar el vidrio o el display en un servicio técnico .

Paso a paso, cómo sacar los rayones de la pantalla

Para este truco, solo necesitarán una goma de borrar de toda la vida, que esté limpia (también sirve la de la punta del lápiz). Además, es necesario un paño de fibra para los toques finales. De esta manera, deberán seguir estos pasos:

Apagá tu celular (por seguridad y para ver mejor los resultados). Limpiá la pantalla con un paño de microfibra seco para quitar polvo o huellas. Agarrá la goma de borrar y frotá suavemente toda la pantalla (o solo la zona rayada): 60 segundos de izquierda a derecha y 60 segundos de arriba hacia abajo Usá muy poca presión (como si estuvieras borrando una marca ligera en papel). Finalmente, pasá un paño de microfibra limpio para retirar cualquier residuo de goma. Prendé el celular y comprobá el resultado.

Los elementos que nunca hay que usar para sacar rayones del celular

Existen algunos métodos que todavía son muy populares en las redes sociales para sacar las rayas de la pantalla. Sin embargo, son empeoran los desperfectos o no sirven para nada:

Pasta de dientes : puede pulir rayones muy leves, pero es abrasiva y alcalina, lo cual daña el recubrimiento antihuellas (oleofóbico) con el tiempo y puede dejar marcas peores.

Vaselina o aceites : solo disimulan temporalmente rellenando el rayón, pero dejan la pantalla grasosa y pegajosa.

Jabón o detergente: no eliminan rayones, solo limpian suciedad superficial.

Consejos para mantener la pantalla de tu smartphone impecable