Ni frito ni revuelto: la forma correcta de cocinar el huevo para aprovechar todas sus proteínas

Para quienes buscan una dieta nutritiva y equilibrada, el huevo se presenta como una opción esencial. Su riqueza en proteínas, grasas y carbohidratos lo convierte en una excelente fuente de energía, vital para mantener el cuerpo activo y saludable.

Pero más allá de su valor energético, este versátil alimento sobresale por suministrar la totalidad de los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede producir por sí mismo, haciendo muy recomendable su consumo cotidiano.

Sin embargo, es crucial tener en cuenta que el método de cocción empleado puede alterar significativamente el nivel de nutrientes que el huevo conserva.

¿Cómo cocinar el huevo para aprovechar el máximo sus proteínas?

El huevo es conocido por su versatilidad a la hora de ser incluido en las comidas. Es una gran forma de sumar proteínas a las ensaladas, complementar un desayuno, mejorar una merienda y más.

La mejor forma de cocinarlos es en agua, ya que al ser expuestos a la alta temperatura del agua sin romper las cáscaras las proteínas se coagulan sin desnaturalizarse .

En la misma línea, no se agregan grasas como son los casos de los huevos revueltos o fritos. En caso se desee optar por las últimas dos opciones, conviene utilizar aceites de alta calidad como el de oliva para reducir la cantidad de calorías vacías.

¿Cuáles son los beneficios de comer huevo?

Este alimento es rico en diversos nutrientes como las proteínas, las cuales son las encargadas recuperar los músculos tras una intensa sesión de entrenamiento.

A su vez, cuenta con colina, aporta diversos beneficios para el cerebro como potenciar la memoria y mejorar las funciones cognitivas. También, es un alimento que contiene grandes cantidades de antioxidantes que reducen el daño generado por los radicales libres.

El huevo se posiciona como un gran alimento saciante y bajo en calorías, lo que puede ser útil para quienes desean bajar de peso rápido y de forma saludable.

¿Cómo sumar el huevo a la dieta?

Las principales formas de comer huevos son: