El huevo es considerado un “superalimento” en el mundo de la nutrición. Esto se debe a que aporta todos los aminoácidos esenciales necesarios para mantener saludable el cuerpo. Además, brinda grandes cantidades de proteínas, carbohidratos y grasas, macronutrientes claves para la formación y regeneración de tejidos. Al ser un alimento tan versátil, existen diversas formas de ser preparado. Sin embargo, su cocción puede influir en la conservación de sus nutrientes. Según su forma de cocción, los huevos pueden aportar mayor o menor cantidad de grasas y calorías. Las principales formas de cocina son las siguientes: El alimento destaca por su versatilidad a la hora de ser consumido, las principales comidas en las que se puede sumar son: Por su alto perfil nutricional, el huevo es uno de los mejores alimentos para consumir de forma diaria. Sus principales beneficios son: