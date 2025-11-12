Las relaciones geopolíticas entre las grandes potencias cada vez son más tensas y el riesgo que se desate un conflicto bélico es constante. Este motivo hace que las naciones cada vez inviertan más en armas nucleares, aviones de guerra, submarinos y más.

En este contexto, existe un país que superó ampliamente a potencias armamentísticas como Estados Unidos y Rusia en el poder naval, consolidándose como el estado con mayor capacidad operativa en el agua.

El gigante asiático que desafía a las potencias por su poder marítimo

Las fuerzas navales cumplen un rol fundamental en la protección de la soberanía de las naciones. Son quienes están encargados de cuidar las rutas comerciales y de defender las invasiones provenientes de mar abierto.

En este contexto, China se posiciona en primer lugar con la flota más poderosa de todo el Planeta, por encima incluso de Estados Unidos, Rusia, Alemania, en otros. Según informa Global Firepower, página especializada en hacer rankings sobre fuerzas armadas, el país a cargo de Xi Jinping encabeza el top con cerca de 754 embarcaciones.

El país asiático optó por una estrategia centrada en el volumen de naves para reforzar el control del espacio marino que comparte con países como Corea y Japón. Dentro de sus principales armas se encuentran:

3 portaaviones

4 portahelicópteros

50 destructores

47 fragatas

72 corvettes

61 submarinos

150 buques patrulleros

Portaaviones George Washington de la flota naval estadounideense, la más grande del mundo. fUENTE: archivo MC3 Casey H. Kyhl

Qué otros países cuentan con una fuerza naval importante

Además de China, otros países que cuentan con una formación naval importante son:

Posición en el ranking Cantidad de embarcaciones China 754 Estados Unidos 440 Rusia 419 Indonesia 331 Suecia 308 India 293 Tailandia 293 Sri Lanka 270 Finlandia 264 Colombia 233

Cómo quedó el ranking de fuerzas armadas en todo el mundo

Global Firepower hace relevamientos de forma anual sobre cuáles son los países con mayor potencia armamentística en todo el mundo. El último ranking quedó de la siguiente manera: