Las hornallas suelen convertirse en una de las partes más difíciles de limpiar dentro de la cocina. La grasa quemada, los restos de comida y las manchas oscuras se acumulan rápidamente y muchas veces ni los productos tradicionales logran removerlos por completo.

Frente a eso, cada vez más personas empezaron a utilizar una combinación casera que promete dejar las hornallas impecables sin necesidad de detergente ni lavandina . El truco utiliza apenas dos ingredientes comunes que suelen estar en cualquier cocina: sal gruesa y vinagre blanco .

Además de evitar productos químicos fuertes, este método ganó popularidad porque ayuda a recuperar el brillo metálico sin dañar las superficies. Con pocos pasos y casi sin esfuerzo, las hornallas pueden quedar libres de grasa acumulada y malos olores.

Con pocos pasos y casi sin esfuerzo, las hornallas pueden quedar libres de grasa acumulada y malos olores. Fuente: Shutterstock

Cómo limpiar las hornallas con sal gruesa y vinagre paso a paso

El procedimiento no requiere productos especiales ni herramientas costosas. En menos de veinte minutos es posible remover grasa y suciedad incrustada.

Para empezar, hay que retirar las parrillas y los quemadores de la cocina. Luego, colocarlos dentro de la pileta o en un recipiente amplio.

El paso a paso recomendado es el siguiente:

Cubrir las piezas con vinagre blanco Dejar actuar entre 10 y 15 minutos Esparcir sal gruesa sobre las hornallas Frotar con una esponja húmeda Enjuagar con agua caliente Secar con un paño limpio

La sal gruesa funciona como un abrasivo natural. Eso permite desprender restos pegados sin rayar el metal.

El vinagre, por su parte, ayuda a disolver la grasa y neutralizar olores. También contribuye a recuperar el brillo de las superficies.

Por qué la sal gruesa y el vinagre limpian mejor que algunos productos comerciales

Muchos limpiadores industriales contienen químicos agresivos para las piezas metálicas. Con el uso frecuente, pueden deteriorar el acabado de las hornallas.

El vinagre blanco contiene ácido acético diluido, un componente que permite eliminar grasa acumulada sin afectar las superficies.

El vinagre blanco contiene ácido acético diluido, un componente que permite eliminar grasa acumulada sin afectar las superficies. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

La sal gruesa aporta la fricción necesaria para remover residuos carbonizados. Además, evita el uso de esponjas metálicas que suelen dejar rayaduras.

Entre las ventajas de este truco casero aparecen:

No deja residuos químicos

Ayuda a eliminar olores fuertes

Recupera el brillo metálico

Es económico y fácil de aplicar

Reduce el uso de productos industriales

Por ese motivo, muchas personas comenzaron a incorporarlo en la limpieza diaria de la cocina. Especialmente para mantener las hornallas limpias sin demasiado esfuerzo.

El truco extra con vinagre y sal para sacar grasa muy vieja de las hornallas

Cuando la grasa está demasiado adherida, existe un método todavía más potente.