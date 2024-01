Ni bananas ni manzanas: la fruta que potencia la salud mental y que muy pocos conocen

Mantener el cuerpo sano con ejercicio y alimentación saludable es una de las claves para llegar a una vejez óptima. Sin embargo, muchas personas descuidan su salud mental, ya sea por falta de tiempo o por falta de concientización.



Existen ciertas ingestas que mejoran el estado de ánimo y potencian el bienestar. Un reciente estudio encontró el consumo de una fruta incrementa la vitalidad de las personas.

El kiwi: la fruta que potencia la salud mental y el bienestar





El kiwi es conocido por su peculiar estética, excelente sabor y valor nutricional. Una investigación científica de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda descubrió que su consumo mejora el estado de ánimo y potencia la salud mental .

Los profesionales encontraron que incorporarlo a la dieta incrementa la vitalidad y sus primeros efectos positivos se pueden ver en tan solo cuatro días.

Tamlin Conner, coautora del estudio, expresó que "es fantástico que la gente sepa que pequeños cambios en su dieta, como añadir kiwi, podrían marcar una diferencia en cómo se sienten cada día".



¿Cómo fue la investigación que descubrió que el kiwi potencia la salud mental?





El estudio fue publicado en The British Journal of Nutrition en donde intervinieron en las dietas de 155 adultos con déficit de vitamina C por 8 semanas.

Los sujetos ingerían suplementos, placebos o dos kiwis para luego informar sobre su estado de ánimo, vitalidad, actividad física, calidad de vida y sueño, entre otros.

El grupo que ingirió la fruta reportó una mejora en todos los aspectos evaluados en tan solo cuatro días. El punto máximo fue entre los 14 y 16 días y la vitamina C mejoró de forma marginal el estado de ánimo hasta el día 12.



"Esto nos ayuda a ver que lo que comemos puede tener un impacto relativamente rápido en cómo nos sentimos", destacó el doctor Ben Fletcher, autor principal de la investigación.



Una de las conclusiones indica que existen posibles efectos sinérgicos del consumo de alimentos integrales. "Fomentamos un enfoque holístico de la nutrición y el bienestar, incorporando varios alimentos ricos en nutrientes a la dieta", subrayó Fletcher.