Nace una nueva agencia de comunicación: Ligre

Alurralde Jasper & Asociados, la consultora de comunicación estratégica con actuación en Argentina y en la región, liderada por Matías Alurralde, Mariana Jasper y Karina Riera, y THET Studio, la agencia de creatividad digital con más de 10 años de trayectoria encabezada por Teban Kim, lanzan "LIGRE, Animal de Comunicación".

El proceso de transformación digital ahora suma nuevas dimensiones, desde cómo las personas viven "la nueva normalidad" hasta cómo se adoptan o crean nuevos espacios de la vida cotidiana en el metaverso. El rol de las agencias de comunicación es clave: "No alcanza con transformarse digitalmente. Vemos que es necesario hacer crecer nuestra mirada, enfocándola cada vez más en el corazón de las marcas, en su propósito, en qué vienen a aportar al mundo, con una alta dosis de creatividad e innovación multiplataforma", afirma Matías Alurralde, presidente de Alurralde, Jasper & Asociados.

"Necesitamos compartir esta visión con nuestro ecosistema y contar historias en un mundo híbrido, de manera estratégica y con contenido que sea relevante, que tenga sentido para quienes escuchan, reciben e interactúan con el mundo de las marcas. Sólo hay un buen storytelling si detrás de este hay estrategia y contenido", agrega Mariana Jasper, vicepresidente y socia de Alurralde, Jasper & Asociados.

"LIGRE es una nueva dimensión de nuestro labor en conjunto. Desde hace varios años compartimos distintos proyectos, trabajando para clientes como IBM, Millicom, Fundación We Are All Human y Ushuaia; hemos construido una sinergia que nos permite crear ahora una nueva agencia acorde a los tiempos actuales y futuros. Hoy están dadas las condiciones y tanto el mercado como los clientes requieren lo mejor de ambos en un solo lugar, y ese lugar es LIGRE", sostiene Teban Kim, director de THET Studio.

LIGRE surge de la integración natural de ambas agencias para brindar a sus clientes las herramientas y soluciones de comunicación que necesitan hoy para impactar en sus audiencias, y ello incluye: estrategia y creatividad unidas, campañas inteligentes basadas en datos y resultados, pero que a su vez les hablen a las personas y puedan crear emociones para hacerlas actuar: "High tech - High touch".

En el caso de Alurralde Jasper & Asociados, su aporte es el diseño de estrategias, la capacidad de encontrar insights, el desarrollo de la reputación institucional, la visión de tendencias y el conocimiento del negocio de sus clientes. En el caso de THET, la potencia creativa, el desarrollo de marca (branding), el know-how digital, la capacidad de diseño e implementación digital en la práctica, sus relaciones en el mundo del lifestyle y la gastronomía.

Cada agencia continuará con su operación habitual, y a través de LIGRE ofrecerán a clientes de la región y US Hispanics, servicios de estrategia y campañas de comunicación que potencien su reputación y el crecimiento de su negocio.