Murió Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters: qué se sabe hasta ahora de las causas de su muerte

El mundo de la música sigue consternado por la noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins , baterista de Foo Fighters, Alanis Morissette y su propia banda. Era el segundo miembro del grupo con más notoriedad, luego de su vocalista Dave Grohl.

Según los reportes locales, el músico fue encontrado sin vida ayer en la habitación de hotel donde se encontraba hospedado, ubicado en Bogotá, Colombia . Ese mismo día se iban a presentar en el Festival Estéreo Picnic, siendo una de las bandas estelares del line-up. El grupo estadounidense anunció la cancelación de todas las fechas de su gira sudamericana.

La última performance que había tenido fue el domingo pasado, en la última fecha de la edición argentina del Lollapalooza 2022. No pareció, ni trascendió, que tuviese en ese momento algún problema de salud.

QUÉ SE SABE HASTA AHORA DE LA MUERTE DE TAYLOR HAWKINS

El portal estadounidense dedicado a las noticias de celebridades, TMZ, recordó que Taylor padeció una etapa de adicción y abusos de drogas que lo llevó a una sobredosis de heroína en 2001, la cuál sobrevivió.

El periódico de Bogota, El Tiempo, relevó que un reporte policial preliminar indica que "la causa de la muerte se encuentra por establecer, de acuerdo con versiones de allegados, el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes" .

Dicha versión de la posible sobredosis como causa de la muerte de Hawkins no ha sido confirmada por ninguna autoridad médica hasta el momento y sólo los resultados de las pruebas forenses dictaminarán las causas reales del deceso del baterista de Foo Fighters.



Según las primeras versiones contadas por El Tiempo, Hawkins presentó un dolor en el pecho y seguidamente, personal del hotel Casa Medina, llamó al servicio de urgencias, pero cuando llegaron los médicos en la ambulancia, el artista ya había fallecido.

"Un laboratorio de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), una dirección dentro de la organización de la Policía Nacional de Colombia, e investigadores adelantan en el lugar de los hechos las respectivas averiguaciones para establecer la posible causa de su muerte", informó la Policía bogotana.

LAS REPERCUSIONES DEL FALLECIMIENTO DE HAWKINS

" La familia de Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins . Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán siempre con nosotros. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y les pedimos que su privacidad sea tratada con el mayor de los respetos en este tiempo inimaginablemente difícil", comunicó la banda en sus redes sociales en la noche de ayer.

Momentos antes, el Festival donde iba a tocar la banda sacó un comunicado preliminar en el que, sin contar el fallecimiento, anunciaban que por una "situación médica de mucha gravedad", Foo Fighters no podía presentarse esa noche, cancelando todas sus fechas por la gira sudamericana.

Una de las principales bandas que se presentaron el día de ayer, Black Pumas, le comunicó al público lo que había pasado, pero haciéndoles un pedido: "...Y cuando este momento de silencio acabe, queremos que hagan la mayor cantidad de ruido posible por Foo Fighters y Taylor Hawkins".