Murió la Ley de Alquileres: desde febrero, todos los inquilinos pagarán este monto adicional en sus contratos

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos estos inquilinos pasarán a pagar un monto adicional en sus contratos de acuerdo a la nueva actualización pactada en los contratos. ¿Cómo calcular el aumento del alquiler y en qué casos aplica?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de diciembre. Este porcentaje es fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler.

Aumento de alquileres en febrero 2026

El organismo reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre fue de 2,8%. De esta forma, durante el 2025 acumuló una variación de 31,5%.

Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba.

Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses.

¿Cómo calcular el aumento de alquiler por IPC?

Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, a los propietarios que les corresponda actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar.

Por ejemplo:

Un contrato que se inició en septiembre de 2025 a un costo de $ 300.000, con una actualización trimestral basándose en el IPC, pasó a pagar en diciembre un total de $ 317.905.

Trim.



1 2025-09-01 0 % $ 300.000 Trim.



2 2025-12-01 7,05 % $ 321.150

Aumento por ICL

Los inquilinos que mantengan contratos regidos por el ICL, es decir, previo a la derogación de la Ley de Alquileres, enfrentarán uno de los aumentos interanuales más significativos.