El moho en las paredes, techos y otras superficies del hogar suele aparecer cuando existe un exceso de humedad.

Más allá de afectar la apariencia de la casa, puede provocar daños en los materiales de los ambientes si no se controla a tiempo.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda actuar rápidamente, limpiar las zonas afectadas y, sobre todo, solucionar el problema de humedad que permitió que apareciera el moho. De lo contrario, es probable que vuelva a crecer.

Cómo limpiar el moho según la EPA

El artículo de la EPA recomienda reparar las goteras y otros problemas de agua lo antes posible y secar completamente los elementos afectados.

En las superficies duras, la indicación es fregar el moho con agua y detergente y luego secar por completo. En cambio, algunos materiales absorbentes o porosos, como alfombras o tejas del techo, pueden tener que desecharse, ya que el moho puede desarrollarse en espacios y hendiduras difíciles de limpiar.

A su vez, la EPA recomienda no pintar ni calafatear las superficies con moho. Primero hay que limpiar y secar correctamente la zona, ya que la pintura aplicada sobre una superficie contaminada con moho probablemente se desprenda.

Cuándo se puede limpiar el moho en casa

Uno de los factores que determina quién debe realizar la limpieza es el tamaño del problema.

Si el área afectada es menor a aproximadamente 10 pies cuadrados, es decir, un parche de menos de unos 3 pies por 3 pies, en la mayoría de los casos se puede realizar la limpieza por cuenta propia.

Cuando hubo mucho daño por agua o el moho cubre más de 10 pies cuadrados, la EPA recomienda consultar sus pautas para la remediación del moho y considerar la ayuda de profesionales con experiencia.

Si se contrata a un especialista, la agencia recomienda verificar sus referencias y asegurarse de que tenga experiencia en limpieza de moho.

Qué hacer si el moho vuelve a aparecer

En ambientes húmedos, como el baño, puede ser difícil mantener las superficies completamente libres de moho.

En estos casos, la EPA recomienda aumentar la ventilación, por ejemplo, utilizando un ventilador o abriendo una ventana, y limpiar con mayor frecuencia.

Estas medidas pueden ayudar a evitar que el moho reaparezca o, al menos, mantenerlo al mínimo.

Qué hacer después de una inundación

Después de una inundación, el agua estancada y los materiales húmedos pueden generar un ambiente favorable para microorganismos como virus, bacterias y moho.

Por eso, la EPA destaca la importancia de eliminar los materiales contaminados y reducir la humedad durante la limpieza posterior a una inundación.

Si el daño fue provocado por aguas residuales u otro tipo de agua contaminada, la recomendación es recurrir a un profesional con experiencia en la limpieza y reparación de edificios afectados por este tipo de agua.

Si existe sospecha de que el sistema de calefacción, ventilación o aire acondicionado está contaminado con moho, la EPA recomienda no ponerlo en funcionamiento, ya que podría contribuir a propagar el moho por el edificio.