Cambian los alquileres: los dueños ahora podrán desalojar a los inquilinos que rompan esta cláusula

El Código Civil y Comercial de la Nación establece condiciones que los inquilinos deben cumplir para mantener su alquiler en la vivienda del locador del contrato, siendo una de las más relevantes el uso que se le da a la propiedad.

El Congreso y el Gobierno decidieron modificar los artículos del 1205 al 1210 del código civil, que detallan las obligaciones de los inquilinos. En estos incisos, se define la normativa vigente que determina si una de las partes puede rescindir el contrato.

¿Qué motivos pueden llevar al desalojo del inquilino?

La reforma del Código Civil establece que "la obligación principal del locatario es pagar el canon acordado en el contrato". Así, en caso de mora, el inquilino puede ser desalojado a los 10 días de la intimación.

No obstante, hay otra causa por la que el propietario puede rescindir el contrato de alquiler: si utiliza el inmueble de manera diferente a lo pactado en el acuerdo de locación.

La finalización puede llevarse a cabo "aunque no se haya causado un perjuicio al propietario".

"El inquilino no puede cambiar el destino del inmueble y debe usarlo conforme a lo establecido en el contrato; es decir, si el inquilino alquiló una vivienda para uso habitacional, no puede destinarla a uso comercial", aclara la normativa vigente.

Al decidir finalizar un alquiler, el dueño debe enviar una carta documento al domicilio indicado en el contrato. De lo contrario, la presentación no será válida y el propietario no podrá rescindir el contrato ni desalojar a la persona de la vivienda en cuestión.

¿Qué mejoras puede hacer un inquilino y cómo afecta el pago del alquiler?

Según el artículo 1203, "el inquilino puede realizar mejoras en el inmueble siempre que el contrato no las prohíba de forma expresa" y el locador deberá reembolsarlas si se efectúan "para conservar el inmueble".

La misma normativa indica que si el propietario no realiza las reparaciones estipuladas en el plazo que establece la ley y sus modificaciones, el inquilino podrá no pagar el alquiler mientras el inmueble no esté en condiciones de ser habitado.