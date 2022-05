MediaBus TV: cómo es "el Warner Brothers" del transporte público en la Argentina

Viajar en transporte público en Buenos Aires o en otras ciudades de Argentina, en especial en horas pico, puede ser una odisea pero también transformarse en una oportunidad. Una opción para entretenerse, informarse o ver en una pantalla de TV contenido interesante a la vuelta de la jornada de trabajo.

Es lo que propone MediaBus TV, un canal exclusivo de televisión HD Digital en medios de transporte , que en la actualidad está operativa en el Área Metropolitana Buenos Aires, en Córdoba y Mendoza y en breve estará disponible también en líneas de colectivo de Neuquén.

En conjunto, las pantallas activas en el AMBA, Córdoba y Mendoza, llegan a 900, presentando en colectivos noticias del día, deportes, recetas de cocina, fitness, viajes.

También datos curiosos, deportes extremos, programas exclusivos para niños, la conocida aplicación Preguntados, una sección de arte (pintura u otras expresiones, y hasta coaching motivacional.

Foto: Sergio Koltan

Se trata de contenidos destinados a acompañar a los pasajeros con un canal en vivo como puede ser cualquiera de los canales de TV de aire en Buenos Aires, indican desde la compañía.



Cuál es el perfil del MediaBus TV

"MediaBus TV el Warner Brothers o el HBO del transporte público en la Argentina", asegura Dan Koltan, CEO y fundador de la compañía, que fue la lanzada en abril de 2016 y hoy ya está en 37 líneas de colectivos.

Con un público objetivo que va desde chicos y chicas de 12 años hasta hombres y mujeres de 70, el canal está online las 24 horas y siempre que esté el transporte público funcionando.

Esto ha posicionado a MediaBus TV como la principal plataforma de este tipo en América Latina , aunque no eso no supone resignar posibilidades de seguir creciendo.

"La idea es en el futuro regionalizar o internacionalizar la empresa, por supuesto", en una primera instancia hacia América Latina, señala el ejecutivo, teniendo la meta de entretener a la mayor cantidad de pasajeros posibles.

En la actualidad en la compañía estiman que hay más de un 1 millón de pasajeros al día en unidades que tienen el servicios de MediaBus TV.

Foto: Sergio Koltan

En Argentina, el objetivo está puesto en desembarcar en Rosario, ampliar las operaciones en Mendoza y también en Neuquén , aunque la idea es que "MediaBus TV esté en todos los rincones de Argentina".

Cuál es el ritmo de renovación de contenidos

El contenido informativo apunta a "dar siempre noticias positivas", revela Dan Koltan, renovando además el contenido para que t odos los días sean diferentes, y enfocado en cada perfil de pasajeros.

De esa manera, la programación tiene que ser adecuada para cada segmento y también para cada provincia en la que esté presente. El contenido se renueva en un 100% una vez a la semana para que aquellas personas que viajan con frecuencia no se aburran.

Un dato no menor es que la presentación de la información o los contenidos de entretenimiento tiene como soporte únicamente a la imagen, no utilizan sonido alguno para no interrumpir o molestar a aquellos que prefieren hacer otras cosas, como leer un diario o un libro, chequear mensajes en su celular, hablar por teléfono o simplemente distraerse mirando por la ventana.