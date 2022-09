Más de 4000 estudiantes de secundaria buscan aprender a crear tecnología junto a Globant

Globant (NYSE: GLOB), una compañía nativa digital que ofrece servicios de tecnología innovadores, busca inspirar a jóvenes de la región para involucrarlos en el campo de la tecnología a través de su iniciativa "The inspire Garage".

Con más de 4000 inscriptos a lo largo de Latinoamérica y con una comunidad consolidada de 15.000 personas, este programa tiene como objetivo impulsar el interés de los adolescentes en la industria tecnológica a través de diversos talleres inspiradores, seminarios web y contenido vinculado al gaming, a la programación, al diseño y a las redes sociales.



"Buscamos compartir nuestra pasión por la tecnología con los más jóvenes y motivarlos a tener un rol protagónico y a crear tecnología con sus propias manos", sostuvo Francisco Michref, Gov.Affairs & Sustainability Director de Globant. "Es un momento único en el mundo y la tecnología ofrece una oportunidad global sin precedentes para imaginar su desarrollo personal y profesional a futuro", concluyó.

El programa busca despertar la curiosidad en los estudiantes de secundaria, de entre 13 y 17 años, e involucrar a sus maestros y padres para que jueguen un papel activo en la enseñanza de los mejores usos de la tecnología en el aula y en el hogar. Quienes se anoten, podrán unirse a clases magistrales, talleres y tutorías relacionadas con la programación, los videojuegos, el diseño y las redes sociales.

The Inspire Garage, se enmarca dentro de la estrategia de sostenibilidad de la compañía llamada Be kind que consolida iniciativas para abordar temas críticos como diversidad, equidad e inclusión, cambio climático, ética en IA, entre otros. Be Kind cuenta con cuatro pilares clave de trabajo: "Sé amable contigo mismo", "Sé amable con tus compañeros", "Sé amable con el planeta" y "Sé amable con la humanidad".

Para conocer las propuestas disponibles y más información sobre The Inspire Garage ingresar a https://theinspiregarage.com/