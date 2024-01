Los riesgos que no conocías que esconde uno de los juegos más populares del verano

Una de las principales atracciones - y de las más valoradas por todos - de las fiestas privadas o de cumpleaños es el toro mecánico, que tomó un rol muy parecido al de un inflable.

Este juego tradicional es un disfrute sin límites de grandes y chicos que quieren domar a la bestia y resisten lo más que pueden para no caerse.

Sin embargo, la fuerza que se hace para resistir los movimientos y las impresionantes caídas, son un riesgo que tenés que conocer para cuidar tu salud.

La investigación científica que reveló por qué nunca hay que tirar la cadena del inodoro con la tapa levantada

Limpiá tu casa con laurel: paso a paso, cómo hacer este ritual que elimina las malas energías y protege a los tuyos

El toro mecánico: los riesgos que desconocías y por qué no se recomienda su uso

Si bien jugar en el toro mecánico es muy entretenido y divertido, las secuelas de sus caídas pueden ser muy graves, y es lo que más preocupa a los médicos.

Durante el verano, es muy común ver fiestas o cumpleaños en donde las personas busquen alquilar un toro mecánico, incluso algunos casamientos puede ser un sitio en el que te puedas topar con uno.

Sin embargo, lo que no se tiene en cuenta a la hora de su alquiler son los riesgos que acarrea contratar este servicio.

No tiene restricciones de peso y estatura.





No cuenta con la seguridad necesaria para las posibles lesiones graves en niños y niñas.

Los peligros de caerse del toro mecánico son muy poco conocidos y tenés que saberlos. (Fuente: pixabay)

El toro mecánico y los peligros de las caídas en menores y adultos

El juego del toro mecánico consiste en aguantar lo más que se pueda sobre el animal mecánico mientras este se mueve. Con una mano o con las dos manos, eso no importa, sino resistir como un torero.

Pero este objetivo final puede provocar serios problemas de salud. Si las caídas son repetitivas, pueden ocasionar:

Moretones.





Fracturas de huesos.





Lesiones en la cabeza.

Además, todo esto puede disparar otro tipo de síntomas muy perjudiciales para la salud:



Mareos.





Aturdimientos.





Latidos del corazón rápidos, pudiendo desencadenar un paro cardiorrespiratorio.

Las pruebas que tenés que hacer si te caíste del toro mecánico

Las evaluaciones médicas o pruebas que tenés que realizar tras una caída del toro mecánico son:

En primer lugar, determinar la fuerza con la que cayó la persona.





En segundo lugar, el equilibrio que tiene la persona al pararse (si es que puede).





En tercer lugar, la forma de caminar del individuo.

Todas estas pruebas son necesarias para saber cuán afectada se vio la persona al caerse del toro mecánico, una de las atracciones más peligrosas del verano.

Si te caíste del toro mecánico tenés que hacer una serie de pruebas para saber si te afectó o no a tu salud (Fuente: Pixabay)

Timed Up-and-GO: la determinante prueba para saber qué tanto te afectó caerte del toro mecánico

El Timed Up and Go Test es una prueba indicada para medir la movilidad y valorar el riesgo de caídas. Esta evaluación suele hacerse a las personas mayores, pero es válida para todo grupo etario.

Para poder llevar adelante esta técnica evaluativa es necesario contar con los siguientes elementos:

Una silla

Un cronómetro

Una marca en el piso a 3 metros de la silla

Para poder llevar a cabo esta prueba, se tiene que seguir todos los siguientes pasos:

Se tiene que medir el tiempo necesario para levantarse de la silla.





No se tiene que usar los brazos para levantarse.





Caminar hasta la marca que está a 3 metros de la silla.



Se tiene que pasar la marca de la silla.





Hay que darse la vuelta y sentarse nuevamente en la silla.

El estudio científico que analizó por qué limpiar la casa y mantenerla ordenada produce bienestar emocional

Adiós malos hábitos: las 4 cosas que deben dejar de hacer las personas cuando llegan a los 50 años

El tiempo se tiene que comenzar a medir cuando se da la orden para levantarse y se tiene que detener el cronómetro cuando la persona se vuelve a sentar.

Esta prueba permitirá conocer en profundidad qué tan afectada está la persona dependiendo la cantidad de segundos que resista y su puntuación: