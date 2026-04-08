El salario mínimo que perciben los trabajadores varía de forma significativa entre países y regiones, generando brechas profundas en el poder adquisitivo. Factores como el nivel de desarrollo económico, el costo de vida, la inflación y la legislación laboral influyen de manera directa en el monto que cada Estado fija como ingreso básico. En este contexto, un ranking elaborado por Globalization Partners permite observar cómo se posicionan los países de América Latina y del mundo. Aunque en la región se registraron algunos aumentos, solo unos pocos países logran superar el umbral de los u$s 600 mensuales. El informe muestra que Costa Rica lidera el ranking regional y se consolida como el país con el salario mínimo más alto de América Latina. El ingreso legal para tareas no calificadas alcanza los u$s 751 mensuales. En el segundo puesto aparece Uruguay, con un salario mínimo cercano a los u$s 648. Este valor es el resultado de ajustes progresivos acordados en negociaciones tripartitas entre el Estado, los empresarios y los sindicatos, lo que permitió mantener un poder adquisitivo relativamente estable. El podio regional lo completa Panamá, con un ingreso promedio de u$s 637. Si bien existen variaciones según el sector y la actividad económica, el país se mantiene entre los mejores posicionados gracias a políticas laborales que buscan equilibrar productividad y costo de vida. Más abajo en el ranking se ubican: Argentina, con un salario mínimo de u$s 233 por mes, se ubica entre los países con los ingresos más bajos de la región, solo por encima de Cuba, que registra un valor de u$s 5, y Venezuela, con apenas u$s 1 mensual. El ranking mundial muestra valores muy superiores a los de América Latina. Algunos países desarrollados concentran los salarios mínimos más altos del mundo, ya sea medidos por hora o por mes: En el extremo opuesto del listado aparecen países donde el salario mínimo resulta insuficiente incluso para cubrir necesidades básicas: