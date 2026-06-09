Este fenómeno marca un contraste absoluto con las generaciones más jóvenes (como la Generación Z o los Millennials), quienes registran niveles récord de estrés y ansiedad crónicos.

¿Quién dijo que la juventud es la mejor etapa de la vida? Si naciste entre las décadas de 1950 y 1970, la ciencia tiene una excelente noticia para vos. Al contrario de lo que dicta el mito de la eterna juventud, diversos estudios de psicología cognitiva revelan que las personas que hoy transitan los 50, 60 y 70 años están experimentando un verdadero “pico” de bienestar emocional y competencia social.

Este fenómeno marca un contraste absoluto con las generaciones más jóvenes (como la Generación Z o los Millennials), quienes registran niveles récord de estrés y ansiedad crónicos. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de este “blindaje” mental que ostentan los más grandes?

El “Efecto Maduración”: Por qué el cerebro se vuelve más sabio con los años

Lejos de ser una estructura inamovible, nuestra personalidad se moldea, se esculpe y se refina con el tiempo. De acuerdo con la teoría psicológica de los Big Five (los cinco grandes rasgos de la personalidad), el paso de los años nos mejora gracias a lo que se conoce como el “efecto maduración”.

Investigaciones longitudinales demuestran que, a partir de los 60 años, se produce una evolución sumamente positiva en tres áreas clave del comportamiento:

Mayor estabilidad emocional: El neuroticismo (la tendencia a experimentar emociones negativas) disminuye sensiblemente, dando paso a una mayor calma.

Aumento de la conciencia: Nos volvemos personas más responsables, reflexivas y organizadas ante los imprevistos.

Mayor amabilidad y apertura mental: Curiosamente, las investigaciones de cohorte detallan que la generación del Baby Boom mantiene una mente mucho más abierta y extrovertida que la que tenían sus propios padres a la misma edad.

Los científicos apuntan que el cerebro humano parece biológicamente programado para priorizar la estabilidad y la cohesión social a medida que envejece. Es un proceso natural: al igual que la fruta, las personas maduran hacia un punto más equilibrado.

Una investigación explicó por qué tienen mejor calidad de vida que los jóvenes.

Una infancia sin pantallas: el escudo contra la frustración

La explicación no es únicamente biológica; el entorno histórico en el que crecieron los nacidos entre mediados del siglo XX y 1970 juega un rol fundamental. Quienes hoy promedian los 60 años se formaron en un mundo analógico, con un ritmo más pausado y con escasos estímulos externos.

Los expertos en crianza y psicología señalan que crecer en ese contexto permitió el desarrollo de fortalezas mentales que las pantallas están erosionando hoy en día:

Tolerancia a la frustración y paciencia: En una época donde nada se resolvía con un clic , la espera era obligatoria. Esto entrenó al cerebro para tolerar la demora.

Atención sustained (sostenida): Capacidad de concentrarse en tareas largas o lecturas profundas sin la interrupción constante de estímulos o notificaciones digitales.

Creatividad nacida del aburrimiento: Al no tener un dispositivo móvil disponible las 24 horas, el aburrimiento obligaba a los niños de entonces a activar la imaginación para entretenerse.

Asimismo, las cohortes que ya superan los 70 años reportan haber internalizado profundas pautas de autonomía y envejecimiento activo, herramientas psicológicas que funcionan como un paraguas protector frente a los golpes de la vida.

La otra cara de la moneda: la crisis de sobreestimulación en la juventud

En la vereda opuesta se encuentran la Generación Z y la emergente Generación Alfa. Criados en un ecosistema de hiperconectividad masiva y gratificación instantánea, sufren una preocupante pérdida de estas capacidades. Diversos estudios globales advierten que hasta un 85% de los jóvenes padece de ansiedad, depresión o estrés crónico.

A la sobreestimulación tecnológica se le suma una realidad socioeconómica muy desgastante. Los jóvenes se enfrentan a jornadas laborales extenuantes en un contexto donde, a diferencia de sus padres o abuelos, trabajar más de 40 horas semanales muchas veces ni siquiera les garantiza poder comprar una casa o independizarse, lo que dispara los niveles de frustración y agotamiento ( burnout ).

¿Qué pasa en Argentina? Lo que dice la ciencia local

Este fenómeno global se replica de forma idéntica en nuestro país, donde las crisis recurrentes añaden una presión extra. El fenómeno de la ventaja psicológica senior quedó demostrado a nivel local: