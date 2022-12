Lollapolooza anuncia los sideshows para su edición 2023

Flow presenta la edición 2023 de #LollaAR, la octava desde su desembarco en el país, será ocasión del debut ante el público local de Drake, Billie Eilish, Blink-182 -con su formación original- y Lil Nas X, complementados por una grilla de primer nivel con artistas tanto internacionales como argentinos. Finalmente se da a conocer la impresionante oferta de shows individuales del año entrante para disfrutar de la previa y del post del festival.

Con el 2023 acercándose a toda velocidad, Lollapalooza vuelve a traer noticias para alegría de los fans argentinos.

Primero llegó el anuncio de su grilla de 2023, repleta de artistas que estarán viniendo por primera vez a suelo argentino como Drake, Billie Eilish, Lil Nas X y Blink-182. La octava edición de #LollaAR, que ya es un clásico en el calendario de eventos del año en el país, además contará con la participación de numerosos talentos internacionales venerados por los fans locales como Tame Impala, Rosalía, Jane's Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Modest Mouse, Villano Antillano, por nombrar algunos.

Pero Lollapalooza no sería Lollapalooza sin incluir grandes figuras de la escena musical argentina, entre las que podemos destacar a María Becerra, Trueno, Usted Señalemelo, Diego Torres, Chano, Marilina Bertoldi, entre muchísimos otros! El festival tendrá lugar el fin de semana del 17 al 19 de marzo de 2023 en su sede del Hipódromo de San Isidro y vuelve a apelar a su fórmula de reunir talentos para todos los gustos en una fiesta donde convergen también otras artes.

Como si todo esto fuera poco, #LollaAR tendrá excelentes opciones para ir entrando en calor y para volver a disfrutar una vez que ese fin de semana a pura música haya terminado.



Para la previa del finde de #LollaAR, los fans podrán disfrutar del recital de Cigarettes After Sex, el miércoles 15 de marzo en el Teatro Vorterix. El jueves 16 de marzo se presentarán: Wallows el en el Teatro Vorterix y Sofi Tukker en Niceto Club. Para quienes siempre tienen ganas de más, también habrá opciones posteriores al fin de semana del 17 al 19 de marzo en que se celebrará la octava edición de #LollaAR. Rise Against se presentará el lunes 20 de marzo en el teatro Vorterix y como cierre, el martes 21 de marzo se realizará la presentación de Polo & Pan en Niceto Club.

De esta forma, ya no quedan incógnitas sobre las muchas facetas que desplegará el festival en marzo, ni en su completísimo fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro ni en su tentadora oferta para vivir el pre y el post con más música. Los últimos abonos se encuentran a la venta únicamente a través de la plataforma Allaccess y se pueden abonar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express y en hasta 24 cuotas con interés con todos los bancos.

Con producción de DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell y presentado por Flow, #LollaAR vuelve a mostrar su compromiso por reunir lo mejor de la escena internacional y local, en una grilla diversa y para todos los gustos: una oportunidad única de ver artistas venerados así como de descubrir talentos emergentes.