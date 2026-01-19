  • Javier Milei volverá por tercera vez a Davos, Suiza en un marco de mayor tensión geopolítica y luego de haber superado, puertas adentro, el test de las elecciones de medio término. En ese marco volverá a tener reuniones con empresarios e inversores y hablará a la platea especializada sobre economía, a la hora del discurso en el Foro Económico Mundial (WEF), según sus siglas en inglés, se espera que gire sobre “las ideas de la libertad”.

