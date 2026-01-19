- Javier Milei volverá por tercera vez a Davos, Suiza en un marco de mayor tensión geopolítica y luego de haber superado, puertas adentro, el test de las elecciones de medio término. En ese marco volverá a tener reuniones con empresarios e inversores y hablará a la platea especializada sobre economía, a la hora del discurso en el Foro Económico Mundial (WEF), según sus siglas en inglés, se espera que gire sobre “las ideas de la libertad”.
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó las cifras de PBI global para este año y volvió a advertir que, aun con un crecimiento global que se mantiene “relativamente firme”, el balance de riesgos sigue inclinado hacia un escenario más adverso. ¿Qué dijo?
- El Gobierno de Javier Milei anunció que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Enterate más.
Escuchá el último capítulo de Economía al Día