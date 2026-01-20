- La aversión al riesgo se apodera de los inversoresen el mundo y los futuros del S&P 500 y del Nasdaq caen entre 2% y 1,5% a mínimos de un mes en Wall Street este martes. Los bonos de Japón también sufren el embate y cedieron fuerte. ¿Cómo seguirá la situación en los mercados?
- El Gobierno de Javier Milei incluyó en el temario de sesiones extraordinarias que comenzará a regir en febrero el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que se firmó el sábado pasado en Asunción, Paraguay, y en el Congreso asoman con prestar los votos para su aprobación.
- Los industriales que se dedican a hacer estructuras metálicas para naves y galpones están en estado de alerta porque la peor de las pesadillas asociadas al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones se empieza a hacer realidad. ¿Qué pasa con las importaciones?
Escuchá el último capítulo de Economía al Día