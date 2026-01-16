- Pasó casi en simultáneo. A Donald Trump en la Casa Blanca cuatro periodistas de The New York Times le preguntaron la semana pasada insistentemente por qué los estadounidenses viven días difíciles en materia económica si él dice que está todo “increíble”. El presidente Milei se basa en sus éxitos “macro” para evitar responder sobre problemas “micro”. Donald Trump usa una táctica similar. ¿Por qué “volaron” los rendimientos de las cauciones?
- El Panel Líder de La Bolsa porteña muestra un inicio de año fragmentado, con una brecha marcada entre un grupo reducido de acciones que consiguieron subas relevantes y otro conjunto que acumula pérdidas significativas. ¿Por qué las acciones no levantan cabeza en 2026?
- Los primeros dos años de Javier Milei en la presidencia estuvieron atravesados por un profundo ajuste que tenía como fin último el alcanzar el déficit cero. La denominada “motosierra”, que implementó la gestión libertaria, supuso una merma importante en el poder adquisitivo para varios sectores, sin embargo hubo uno que, por el contrario, vio cómo se duplicaron sus ingresos.
