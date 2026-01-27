- A la ley de “Inocencia Fiscal” le faltan algunas piezas clave para completar el casillero que otorgue a los argentinos la seguridad necesaria para inyectar los dólares que tienen “debajo de los colchones”en la economía formal. ¿Cuál es la traba que puede complicarla?
- La suba de tasas de interés en la previa de las elecciones de octubre aún sigue golpeando la capacidad de familias y empresas de tomar créditos al consumo, que cayeron en el cuarto trimestre de 2025. Enterate más.
- El presidente Javier Milei encaró su segunda visita provincial del año este lunes con un recorrido por la ciudad bonaerense de Mar del Plata en el marco del “Tour de la Gratitud”. Además, este martes disertará en la Derecha Fest junto a otros referentes libertarios y conservadores.
