- El miércoles el BCRA compró u$s 187 millones y lleva embolsados u$s 515 millones con adquisiciones en 7 de las ultimas 8 jornadas. El mercado considera que es un factor positivo para los bonos soberanos y proyecta mayores bajas en el riesgo país. ¿Qué títulos podrían verse más favorecidos?
- Luego de la primera revisión del programa por u$s 20.000 millones que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se dieron a conocer algunos detalles sobre la reforma tributaria que podría impulsar la administración del presidente Javier Milei.
- La inflación cerró 2025con una aceleración. En diciembre los precios subieron 2,8% mensual, por encima del 2,5% de noviembre, marcando el octavo mes consecutivo de aumentos. Respecto a esto, un informe de 40 consultoras adelantó a cuánto llegará la inflación en 2026.
