  • El miércoles el BCRA compró u$s 187 millones y lleva embolsados u$s 515 millones con adquisiciones en 7 de las ultimas 8 jornadas. El mercado considera que es un factor positivo para los bonos soberanos y proyecta mayores bajas en el riesgo país. ¿Qué títulos podrían verse más favorecidos?

