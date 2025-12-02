- El Gobierno enviará una serie de reformas en materia impositiva que contempla el recorte de impuestos, mientras se dispone a cerrar el año con la meta de superávit cumplida y negocia el Presupuesto 2026 con los gobernadores, que piden flexibilizar el gasto mientras la recaudación marca su cuarto mes de caídas reales.
- A mediados de noviembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que estudian la posibilidad de aumentar los montos de las deducciones del impuesto a las Ganancias para las personas humanas. Se trata de los importes que restan y disminuyen la base imponible sobre la cual se calcula el tributo.
- En la antesala de las extraordinarias, el Gobierno avanza con una de las reformas más ambiciosas de su agenda de verano: la reescritura integral del Código Penal y la promesa de consolidar la Doctrina Bullrich en un texto legal que endurezca las penas contra determinados crímenes y sume nuevos castigos a delitos vinculados a la corrupción.
