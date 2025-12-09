- El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una nueva reducción de las retenciones a las exportaciones del campo. Enterate más.
- El Gobierno anunció el regreso de la Argentina a los mercados de deuda con una emisión en dólares para hacer frente a los compromisos de enero. Cuánto se espera que emita el Gobierno y a qué tasa estiman que salga a colocar el nuevo bono soberano argentino en dólares.
- Un último borrador de la reforma laboral circula por los despachos sindicales y empresariales. El texto crea un régimen de inversión para medianas empresas, baja en 3 puntos los aportes patronales mientras crea un fondo para indemnizaciones, desregula las cuentas sueldo, entre otros cambios con los que aspira a aumentar la formalización del empleo.
- Tal como ya había adelantado, el Gobierno oficializó este martes el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, dónde espera aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas profundas que propone. Enterate más.
