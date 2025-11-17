- Si bien todavía falta la letra chica del acuerdo marco al que llegaron la Argentina y los Estados Unidos, las señales de la redacción del convenio dejan entrever puntos que buscarían limitar la participación de productos de China en el mercado local.
- El Banco Central volverá a autorizar el débito directo en cuenta para que los bancos y fintech que den préstamos que se puedan debitar la cuota directamente desde la cuenta del usuario. Enterate más
- A contramano de lo pretendido por el Gobierno, el indicador deinflación volvió a subir en octubre, fue el quinto mes consecutivo de incremento y arrojó su número más alto desde abril. ¿Qué podría pasar en noviembre?
