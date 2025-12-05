- Tal como lo había anticipado en el Encuentro de Líderes de El Cronista, Luis Caputo confirmó este viernes que la Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a cuatro años a noviembre de 2029. Enterate más.
- Los bonos soberanos arrancan el viernes con una foto ordenada y, en general, favorable bajo ley Nueva York, en el mismo día en que el Gobierno anunció el lanzamiento de un nuevo Bono del Tesoro en dólares 2029 al 6,5%. Con esta movida, la Argentina vuelve a testear los mercados internacionales con legislación extranjera.
- Netflix anunció la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por u$s 82.700 millones, una operación que abarca sus estudios de cine y televisión, además del negocio de streaming que incluye HBO Max y HBO.
Escuchá el último capítulo de Economía al Día