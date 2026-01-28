  • El Gobierno argentino ahora pidió en Nueva York que se suspenda la entrega de chats y mails de funcionarios y exfuncionarios que ordenó la Justicia estadounidense y que se deje sin efecto la solicitud de declarar a la Argentina en desacato en el marco del juicio por YPF. Enterate más.
  • En un contexto de reservas internacionales ajustadas y necesidad de dólares frescos, el Gobierno avanzó con la reglamentación de un programa de ciudadanía por inversión que permitiría a extranjeros obtener la nacionalidad argentina a cambio de aportes de capital en el país.

