- El Congreso empezará a discutir en estos días la llamada “modernización laboral” sobre un mercado de trabajo que hace rato adoptó un formato donde el gris y el negro predominan sobre el blanco. La foto que aportan los datos oficiales es incómoda: hay trabajo, pero una porción crecienteexiste por fuera del marco de la formalidad plena que da una relación de dependencia.
- El Gobierno argentino ahora pidió en Nueva York que se suspenda la entrega de chats y mails de funcionarios y exfuncionarios que ordenó la Justicia estadounidense y que se deje sin efecto la solicitud de declarar a la Argentina en desacato en el marco del juicio por YPF. Enterate más.
- En un contexto de reservas internacionales ajustadas y necesidad de dólares frescos, el Gobierno avanzó con la reglamentación de un programa de ciudadanía por inversión que permitiría a extranjeros obtener la nacionalidad argentina a cambio de aportes de capital en el país.
