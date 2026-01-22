- De vuelta en el escenario principal del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Javier Milei habló después de la hora y media de presentación de Donald Trump y dejó un mensaje a favor de desregular y “dejar de fastidiar” al sector privado, envuelta una vez más en críticas al socialismo y las agendas progresistas. Enterate más.
- Un día después de su presentación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente Javier Milei brindó este jueves una entrevista a Bloomberg Newsen la que habló de la economía argentina. Milei explicó cómo funciona el sistema de bandas cambiarias y definió el momento a partir del cual el dólar podrá flotar libremente.
- El Banco Central (BCRA) ya captó más de u$s 800 millones en el primer mes del año con la nueva política de sumar reservas, es un buen ritmo, aunque ese número es bastante inferior a los u$s 1748 millones que acumuló en enero de 2025 y esto tiene su explicación en el equilibrio que busca mantener entre acumulación, tipo de cambio e inflación. ¿Cómo sigue la estrategia del Gobierno?
