  • El presidente Javier Milei llegó a Davos, Suiza en helicóptero con la confirmación de que participará en la firma de la creación del Consejo de Paz que impulsa Estados Unidos por Gaza el jueves. Más allá de su discurso, los puntos fuertes de este miércoles serán las reuniones con empresarios por un lado y, en un encuentro aparte, con los CEOs de bancos internacionales. Quienes están trabajando en lo que será el encuentro anticipan que uno de los puntos que se quiere conocer es cómo sigue la relación con los Estados Unidos.

