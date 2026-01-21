- El presidente Javier Milei llegó a Davos, Suiza en helicóptero con la confirmación de que participará en la firma de la creación del Consejo de Paz que impulsa Estados Unidos por Gaza el jueves. Más allá de su discurso, los puntos fuertes de este miércoles serán las reuniones con empresarios por un lado y, en un encuentro aparte, con los CEOs de bancos internacionales. Quienes están trabajando en lo que será el encuentro anticipan que uno de los puntos que se quiere conocer es cómo sigue la relación con los Estados Unidos.
- Este miércoles, el Parlamento Europeo puso en pausa el acuerdo firmado el fin de semana entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Esto se debe a que se remitió el acuerdo comercial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para su revisión. Enterate más.
- Javier Milei entró a la reunión con empresarios en el Centro de Convenciones de Davos, Suiza, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo. Adentro lo esperaban unos 100 empresarios y representantes de organismos internacionales, junto con Federico Sturzenegger y Alejandro Cacace, entre otros. Te contamos sus principales definiciones.
