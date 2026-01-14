“Fue un baldazo de agua fría”. Así define Gustavo Neffa el dato de la inflación de diciembre, que marcó 2,8% cuando el relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central daba 2,3%, y las últimas estimaciones privadas que había visto el director de Research for Traders daban 2,4%. En consecuencia, a partir del 1° de febrero, el techo de la banda cambiaria subirá a un ritmo del 2,8% en lugar del 2,5% que venía siendo hasta ahora, por el dato del IPC de noviembre. Conoce más.