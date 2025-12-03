- El ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, inauguró este miércoles el “Encuentro de Líderes 2025”, organizado por El Cronista y Apertura, evento que contará con el cierre del presidente Javier Milei. El funcionario destacó que “hoy a lo económico se le agrega un reapoyo en lo social, una reafirmación que es muy fuerte y que genera una mayor gobernabilidad”. Enterate más.
- El giro en la tendencia es muy marcado,tal vez tan brusco como suelen ser los cambios de ánimoy expectativas de los argentinos respecto de la economía, que pasa tantas veces del éxtasis a la agonía, y viceversa. ¿Por qué crece la confianza en el peso?
- La Cámara de Diputados atravesará este miércoles una fuerte reconfiguración que irá más allá del mero movimiento de bancas y la asunción de 127 nuevos legisladores. Lo que está en juego tanto para oficialismo como para la oposición es qué poder político tendrán frente a una nueva etapa de reformas estructurales que pretende impulsar el presidente Javier Milei.
Escuchá el último capítulo de Economía al Día