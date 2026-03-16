Anoche, mientras la atención se dividía entre estatuillas y ganadores predecibles, un hombre sentado en el Dolby Theatre logró algo que pocos logran: romper la burbuja del espectáculo para generar una ola de curiosidad en internet. Adam Pearson, el actor británico que llegó a la gala como parte del elenco de la disruptiva A Different Man (Un hombre diferente), se convirtió en tendencia de búsqueda en Google Argentina. Lo que hace valiosa a esta herramienta para medir el interés de la audiencia no es solo mostrar qué es popular, sino cómo evoluciona ese interés a lo largo del tiempo. Para medir, la plataforma mide los datos de búsqueda en una escala de 0 a 100, lo que nos permite comparar el interés relativo, dándonos una imagen fiel de la relevancia de un tema. Cuando un término está en estado de “Breakout” significa que esa es la conversación del momento. Con la misma herramienta podés ver si, por ejemplo, en Buenos Aires interesa lo mismo que en Córdoba o Mendoza. Entre otros temas que se destacaron en la jornada, el volumen máximo de consultas sobre el actor británico se registró entre las 20:30 y las 22:00 del domingo 15 de marzo, coincidiendo con la previa y el inicio de la entrega de los premios de la Academia. Este fue el comportamiento más marcado en las consultas relacionadas a la búsqueda del actor. Los internautas buscaron comparar la apariencia actual del actor con su pasado, lo que se refleja en los términos con crecimiento explosivo (breakout): El nombre de la patología que padece el actor fue uno de los términos con mayor ascenso. La audiencia utilizó el buscador para identificar la condición genética de Pearson, lo que desplazó la tendencia desde el ámbito del espectáculo hacia el de la salud. En una noche dominada por el brillo de Hollywood, el interés en nuestro país se volcó hacia la historia detrás del rostro, transformando a Pearson en el personaje más buscado de los Oscar 2026.