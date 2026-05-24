Una nueva alerta meteorológica encendió las alarmas en el norte del país. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, una seguidilla de tormentas fuertes, lluvias intensas y vientos inestables afectará durante más de 72 horas consecutivas a varias localidades, con jornadas marcadas por la humedad extrema y precipitaciones persistentes.

De acuerdo con los últimos modelos meteorológicos, el peor tramo del temporal llegará entre el lunes y el martes, cuando se esperan tormentas eléctricas reiteradas, precipitaciones intensas y ráfagas cambiantes durante gran parte del día.

Las condiciones estarán dominadas por nubosidad constante, ambiente húmedo y lluvias intermitentes que podrían sostenerse durante varias jornadas consecutivas en distintos puntos de la región.

Las zonas más afectadas por las lluvias

El fenómeno impactará especialmente sobre distintas localidades de Misiones, donde los pronósticos muestran tormentas y precipitaciones persistentes hasta mediados de semana.

En Eldorado se esperan lluvias y tormentas desde el domingo por la noche hasta el martes inclusive, con temperaturas que oscilarán entre los 10° y 26°.

Un escenario similar se prevé en Posadas, donde las tormentas más fuertes llegarían durante el lunes, acompañado de viento inestable y cielo cubierto durante gran parte de la semana.

SMN

También habrá precipitaciones persistentes en Puerto Iguazú, una de las zonas donde podrían registrarse tormentas reiteradas entre el domingo y el martes, con mejoras recién hacia el miércoles.

Cómo seguirá el clima durante la semana

Según el pronóstico extendido, las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente desde el miércoles, con descenso de la nubosidad y retorno del sol en varias localidades del norte argentino.

Sin embargo, el ambiente continuará fresco durante las mañanas, con mínimas cercanas a los 10° y máximas que apenas superarán los 25° en las tardes más cálidas.

Pronóstico extendido para Buenos Aires

En paralelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantendrá jornadas estables y sin lluvias durante gran parte de la semana. Para el domingo se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 10° y 16°, mientras que el lunes y martes continuarán las condiciones frescas, con máximas cercanas a los 18° y mañanas frías. Recién hacia el jueves aumentará nuevamente la nubosidad, aunque sin probabilidades importantes de precipitaciones.