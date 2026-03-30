Liferay, proveedor de la plataforma de experiencias digitales (DXP) líder en el mercado, oficializó hoy el inicio de sus operaciones en Argentina a través de una alianza estratégica con Crecimiento, durante la ceremonia de clausura “Aleph March ’26”. El anuncio consolida un nuevo paso en la expansión de la compañía en América Latina. La llegada de Liferay al país se produce en un momento en que Argentina gana relevancia en la conversación regional sobre innovación, adopción tecnológica y desarrollo de nuevas industrias. En ese marco, la alianza con Crecimiento conecta a la compañía con una plataforma donde convergen actores del sector privado, builders, inversores y referentes institucionales, con foco en acelerar capacidades tecnológicas con impacto concreto en la economía real, en una ciudad que busca afirmarse como nodo regional para blockchain, crypto y tecnologías emergentes. “Argentina se volvió un mercado especialmente relevante por su adopción, su talento técnico y una discusión cada vez más madura sobre cómo llevar tecnología a escala institucional y empresarial. Para Liferay, estar presentes acá significa participar de esa evolución con una plataforma preparada para integrar sistemas, ordenar la complejidad y habilitar experiencias digitales más seguras y personalizadas”, afirmó Flávio Moitinho, General Manager de Liferay en América Latina. Por su parte, la operación local estará liderada por Laila Wagner, quien tendrá a su cargo la expansión de la compañía en el país y la articulación con partners estratégicos. “La transformación digital cobra valor cuando amplía el acceso. Eso también implica inclusión financiera: usar tecnología flexible e inteligente para acercar mejores soluciones a más personas y organizaciones. Esa es la clase de impacto que queremos impulsar desde Argentina”, señaló la New Business Manager. Desde Crecimiento, Alejo Agustín Rial Lopez, Head of BD, destacó: “La llegada de Liferay fortalece una visión que venimos impulsando desde Crecimiento: conectar talento, comunidad e infraestructura para que Argentina no solo adopte nuevas tecnologías, sino también construya capacidades con proyección global. Que una compañía con alcance internacional elija integrarse a este entorno confirma el valor estratégico que hoy tiene el país dentro del mapa de innovación”.