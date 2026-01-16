La licencia de conducir es un documento esencial para la circulación en todo el territorio nacional. Su renovación periódica es necesaria para asegurar que el conductor cumpla con las condiciones psicofísicas requeridas para manejar de manera segura.

No obstante, con el avance de la edad, los requisitos para renovar el registro se tornan más rigurosos, pudiendo incluir evaluaciones adicionales.

Cuánto dura la licencia de conducir

Por el momento, en Argentina no se fijó un límite máximo de edad para manejar. Sin embargo, a partir de los 65 años, las renovaciones del registro se otorgan por períodos más cortos.

Licencia de conducir: esta es la edad máxima para gestionar el carnet (foto: archivo)

Desde los 70 años, la renovación de la licencia se realiza anualmente y depende de un examen médico que evalúa las capacidades físicas y mentales del conductor. Quienes no cumplan con las condiciones establecidas no podrán renovar.

De esta manera, los plazos quedaron de la siguiente manera:

Menores de 21 años : cinco años de validez para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola).

Entre 21 y 65 años : cinco años de vigencia.

De 65 a 70 años : renovación cada tres años.

Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones. Este último grupo deberá presentar un examen psicofísico todos los años. Si no se aprueba, el conductor pierde el derecho a circular.

Requisitos para renovar la licencia de conducir

Para renovar el carnet los conductores deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica en cada renovación, sin considerar la edad del conductor. El examen puede llevarse a cabo en centros médicos públicos o privados que dispongan de profesionales registrados ante la ANSV.

El mismo especialista será responsable de cargar los resultados en el sistema nacional, lo que permite aprobar la renovación de manera instantánea.

Si el resultado del control no es favorable, la renovación puede ser rechazada o suspendida temporalmente hasta que se acredite la aptitud necesaria para conducir.