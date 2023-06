En el aniversario de "Ni Una Menos", liberaron a "La Hiena" Barrios

El exboxeador, Rodrigo "la Hiena" Barrios, fue liberado en medio de un nuevo aniversario del Ni Una Menos luego de la condena a un año y cuatro meses de prisión por violencia de género contra su expareja, Soledad Muñoz, quien ahora denunció amenazas.

"Me pegó, me insultó de mil maneras y me amenazó con un arma al decirme que me 'quedaban menos de cuatro días de vida', pero la policía y la Justicia le dieron muchos permisos", denunció Muñoz en A24 al conocerse la noticia de la liberación de Barrios.

La victima sostuvo que recibió amenazas también durante todo el proceso judicial que encarceló al exboxeador y sostuvo que "Si largan a la Hiena, no sé cómo voy a vivir. Si me pasa algo, que esto sea público".

El momento en que la Hiena Barrios fue detenido

"Yo apelé a la causa y el juez, por determinación de él, decidió cambiar la carátula para no tener en cuenta todo lo investigado. Aparte, no está preparado para que le den la libertad", consideró Muñoz en dialogo con América sobre la liberación de su expareja.

Liberaron a la Hiena Barrios

La Hiena Barrios fue detenido el 4 de febrero del año pasado. Pasó varios meses encerrado en la Comisaría 1° de Tigre y el 11 de mayo de 2022 lo trasladaron a la Unidad Penal N°41 de Campana y hoy al mediodía terminó de cumplir la condena de 16 meses que le aplicaron.

La prisión de Barrios se produjo, a pesar de lo reducido del fallo, por que poseía la condena previa de tres años y siete meses por el homicidio culposo de Yamila González, la joven embarazada que murió por un choque que provocó La Hiena en enero de 2010 en la ciudad de Mar del Plata.

Ni Una Menos: por qué se conmemora hoy y qué marchas hay en todo el país

Día Internacional de la Mujer: cómo serán las marchas en Córdoba, Santa Fe y las demás provincias

Este hecho se produce en el octavo aniversario del Ni Una Menos contra la violencia machista y en donde se llevan adelante marchas en todo el país para conmemorar a las víctimas y pedir por justicia.

La relación entre Muñoz y Barrios fue de corta duración porque en uno de los primeros encuentros, el exboxeador golpeó y amenazó a la víctima, hecho que fue denunciado por su hijo de 13 años presente además de una vecina que escuchó los gritos desde el exterior de la vivienda.