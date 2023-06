Let It V lleva la cocina vegana a nuevas alturas con su ciclo de pop-ups creativos e innovadores

Let It V, el restaurante gourmet 100 % plant based, anunció el inicio de su esperado ciclo de pop-ups en colaboración con destacados profesionales de la gastronomía. El jueves 15 de junio marcará el inicio de esta serie de encuentros, con la participación del talentoso equipo de cocina del reconocido restaurante Lupa.

Con la premisa de romper con los límites convencionales y explorar nuevas formas de expresión a través de la gastronomía, esta primera intervención promete ser una amalgama de creatividad, sabor y estética. "Deseamos desafiar las normas establecidas y llevar la experiencia culinaria a nuevos horizontes", afirmó el equipo de Let It V. Con este ciclo de pop-ups, el objetivo es sorprender, deleitar y transportar a los comensales a un mundo donde la comida se convierte en una manifestación de colaboración artística. "Se generará una sinergia especial entre ambas propuestas, una fusión de talentos, conocimientos y enfoques", agregaron.

En el evento se ofrecerá un exquisito menú de cinco pasos, que incluye platos como Nigiri, Nabo y Porotos de soja, Remolacha con Apio y Nuez, Tofu acompañado de Topinambur y Coliflor, Melena de León con Papa, y una combinación perfecta de Pera y Cedrón. Además, cada persona podrá disfrutar de un aperitivo, dos copas de vino y agua con o sin gas. El valor del menú es de $12 mil por persona.

El dúo creativo conformado por los chefs Paul Feldstein y Victoria Rabinovich lidera esta primera intervención. Victoria comenzó su carrera en la cocina junto al reconocido chef Fernando Trocca en Sucre, lo que le brindó la oportunidad de trabajar en distintos restaurantes de la ciudad de Nueva York, con estrellas Michelin. Por su parte, Paul inició su carrera gastronómica a una edad temprana y se formó en Le Cordon Bleu de París, una prestigiosa escuela que le abrió las puertas a las cocinas internacionales de mayor nivel. Su experiencia y trayectoria se unieron en proyectos como Lupa y Legua, donde se desempeñan como chefs ejecutivos, así como también en locales como Soma, especializado en pastas artesanales, y la panadería de masa madre Maldita.

Let It V, comprometido con la alimentación basada en plantas y en el poder transformador de la naturaleza, busca derribar mitos en torno a este estilo de alimentación. Su misión es acercar a cada persona una propuesta irresistible, basada en ingredientes provenientes de nuestra Madre Tierra, que no solo nutran el cuerpo, sino también la mente y el espíritu.

Para aquellos interesados en asistir a este encuentro culinario único, se encuentran disponibles dos horarios de reserva: a las 20:00 y a las 21:45. Las reservas pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://wokiapp.com/home/partnerProfile/e511f0a1-adde-4d7e-bbb2-a368d27f291d?timezone=-180&enterByLink=true

Más información sobre Let It V:

Boutique: Costa Rica 5865, Palermo. Abierto de miércoles a lunes, de 09:30 h a 23:30 h (martes cerrado).

Garden: Mercedes 3987, Villa Devoto. Abierto de martes a domingo, de 09:30 h a 23:30 h (lunes y días de lluvia cerrado).

Lounge: Castañeda 1872, Belgrano. Abierto los lunes de 16:30 h a 19:00 h, de martes a sábados de 09:30 h a 23:30 h, y los domingos de 11:00 h a 19:00 h.

Street & arts: Av. Corrientes 1660, local 2. Manduca, Paseo la Plaza. Abierto de lunes a domingo, de 09:00 h a 00:00 h.

Street & Music: Shopping Del Parque Sustentoutlet, esquina de Cuenca y Nazarre, Villa del Parque. Abierto de domingo a miércoles, de 11:00 h a 00:00 h, y de jueves a sábados, de 11:00 h a 02:00 h.

Sigue las novedades de Let It V en Instagram: @letit_V