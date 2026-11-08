El papa León XIV tendrá este lunes 9 de noviembre una de las actividades centrales de su visita a Buenos Aires.

El papa León XIV tendrá este lunes 9 de noviembre una de las actividades centrales de su visita a Buenos Aires: encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, donde miles de fieles podrán seguir la celebración a lo largo de un corredor de 2,3 kilómetros sobre la avenida del Libertador.

El operativo preparado por el Gobierno porteño comenzará durante la madrugada y tendrá distintos puntos de acceso, controles y servicios para quienes quieran acercarse. Además, el papamóvil recorrerá parte de la avenida del Libertador antes del inicio de la celebración.

A qué hora pasa el papamóvil y cuándo empieza la misa

Los accesos al público estarán habilitados desde las 00 del lunes, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación. A las 10, León XIV realizará su recorrido en el papamóvil desde el túnel de la avenida del Libertador, a la altura de Olleros, hasta el Monumento a los Españoles.

La Santa Misa comenzará a las 11:30 desde el escenario instalado en el cruce de la avenida del Libertador y Sarmiento. La celebración está prevista hasta las 13, cuando comenzará la desconcentración del público.

Los accesos al público estarán habilitados desde las 00 del lunes, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación. Captura de video

La ceremonia podrá seguirse desde distintos puntos del corredor dispuesto sobre la avenida del Libertador. Para eso se instalarán 33 pantallas y un sistema de sonido que permitirá acompañar la misa desde las zonas aledañas.

Además, habrá 30 carpas eucarísticas para la distribución de la comunión y 70 puestos destinados a hidratación, información, baños, atención sanitaria y servicios gastronómicos.

Por dónde ingresar y cómo será la salida

Los accesos estarán distribuidos en distintos puntos de la zona. Se podrá ingresar por:

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.

Ortega y Gasset y Luis María Campos.

Olleros y Luis María Campos.

Teodoro García y Luis María Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier.

Hay un dato importante para quienes utilicen el acceso de Virrey Vértiz y José Hernández: ese ingreso será cerrado dos horas antes de la llegada del Papa.

Para la salida, estarán habilitados los recorridos por Gorostiaga, Maure y avenida Dorrego hacia Luis María Campos.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

Quienes concurran podrán llevar termo y mate, protector solar, repelente, abrigo, capa de lluvia y paraguas plegables. También estarán permitidas las baterías portátiles, alimentos con utensilios descartables, botellas y recipientes plásticos, bastones, muletas, pequeños binoculares y bolsos o mochilas de hasta 15 litros.

También se permitirán banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

En cambio, estará prohibido ingresar con armas, elementos punzocortantes, bebidas alcohólicas, envases de vidrio, drones, pirotecnia y láseres. Tampoco se permitirán walkie-talkies, valijas, mochilas de más de 15 litros, astas rígidas, paraguas no plegables, bicicletas, monopatines, rollers, cascos, megáfonos o bocinas de aire.

La lista también incluye algunas restricciones específicas para equipos: no estarán permitidas computadoras ni objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros. Tampoco se podrán ingresar carpas ni sombrillas.

Cómo funcionarán los colectivos, subtes y Premetro

El operativo de transporte también tendrá modificaciones. Se reforzarán 116 líneas de colectivos, de las cuales 103 son nacionales y 13 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires.

Las 103 líneas nacionales que circulan por territorio porteño comenzarán a intensificar sus servicios desde las 18 del domingo, como parte del operativo previo a la llegada del Papa.

En el caso del subte y el Premetro, durante el domingo y el lunes permanecerán abiertas seis estaciones de combinación: Plaza Miserere, Pueyrredón, Jujuy, Humberto 1°, Once y Corrientes.

Así, el operativo combinará el acceso peatonal al corredor de la avenida del Libertador con refuerzos en el transporte público para facilitar la llegada y posterior desconcentración de los fieles.